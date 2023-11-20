300% ارتفاعا بقيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي في 5 سنوات

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي ارتفعت من 86.86 مليار ريال بنهاية عام 2018، إلي 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022، بنسبة ارتفاع 300%.

وأضافت أن نسبة قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية، بلغت 14.2% في نهاية 2022، من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسة، مقابل 3.77% بنهاية 2018.

17% من التداولات اليومية بنهاية 2022

وأوضحت، حسب وكالة الأنباء السعودية، أنه تم فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب على نحو مباشر عام 2015، لتصبح سوق مال دولية، وصل مساهمة المستثمر الأجنبي فيها إلى أكثر من 17% من التداولات اليومية بنهاية 2022.

صافي الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي يتجاوز 180 مليار ريال

وأكدت هيئة السوق المالية، أن الاستثمارات الأجنبية، في السوق المالية الرئيسة السعودية، وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيا، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي، خلال الفترة من 2018، إلى عام 2022.

وتابعت: كما تضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020.

1877% ارتفاعا بملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 2022

وأوضحت، أن معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022 هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، حيث ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022، لتصل إلى 271.23 مليار ريال، بما يمثل نسبة 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية.

وتابعت: فيما ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين، بنهاية 2018، بنحو 13.7 مليارا في 2018، ونحو 134.48 مليار ريال في عام 2019.