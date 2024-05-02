الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة

للمرة السادسة على التوالي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه اليوم الأربعاء في واشنطن، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وهو القرار الذي كان متوقعًا.

وأوضح المجلس أن سعر الفائدة سيظل بين 5.25% و5.5%، مما يتيح للبنوك التجارية الحصول على قروض من الاحتياطي الفيدرالي بتلك الأسعار.



وترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشاروا إلى أنهم قلقون بشأن مدى صعوبة التضخم، مما يمهد الطريق لفترة أطول من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض ثابتة عند 5.33 في المائة يوم الأربعاء، مما تركها عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين حيث تم تحديدها منذ يوليو. ويكرر محافظو البنوك المركزية أنهم بحاجة إلى “ثقة أكبر” في أن التضخم آخذ في الانخفاض قبل خفض أسعار الفائدة.

وقال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي عقب صدور قرار سعر الفائدة للبنك المركزي: “لقد جاءت قراءات التضخم أعلى من التوقعات”.



يقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند منعطف اقتصادي معقد، فبعد أشهر من التباطؤ السريع، أكد التضخم ثباته بشكل مدهش في أوائل عام 2024. ولم يحرز مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تقدما يذكر منذ ديسمبر، وعلى الرغم من انخفاضه بشكل حاد عن أعلى مستوياته في عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة – مما يدعو إلى التفاؤل. السؤال متى وإلى أي مدى سوف يكون المسؤولون قادرين على خفض أسعار الفائدة.

وقال باول: “ما قلناه هو أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر ثقة” بأن التضخم ينخفض بشكل كافٍ ومستدام. “يبدو أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول حتى نصل إلى نقطة الثقة هذه.”



ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة بين أوائل عام 2022 وصيف عام 2023، على أمل إبطاء الاقتصاد من خلال تهدئة الطلب. وتتدفق أسعار الفائدة المرتفعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر الأسواق المالية لرفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان والقروض التجارية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الاستهلاك وتوسعات الشركات بمرور الوقت.

لكن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي توقفوا عن رفع أسعار الفائدة في العام الماضي لأن التضخم بدأ في الانخفاض وبدا الاقتصاد وكأنه يبرد، مما جعلهم واثقين من أنهم فعلوا ما يكفي. وكانوا يتوقعون إجراء ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 حتى شهر مارس. لكن الآن، أدت قوة التضخم الأخيرة إلى جعل هذا الأمر يبدو أقل احتمالا.

وقد بدأ العديد من الاقتصاديين في التراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة، ويتوقع المستثمرون الآن تخفيضاً واحداً أو اثنين فقط هذا العام. زادت احتمالات عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي.

أوضح باول يوم الأربعاء أن المسؤولين ما زالوا يعتقدون أن خطوتهم التالية في السياسة من المرجح أن تكون خفض سعر الفائدة، وقال إن المزيد من الزيادات “غير مرجحة”. لكنه اعترض عندما سئل عما إذا كان من المحتمل إجراء ثلاث تخفيضات في عام 2024.



ومع ذلك، استجاب المستثمرون بشكل إيجابي لهذه التعليقات: ارتفعت الأسهم وانخفضت عائدات السندات بينما كان باول يتحدث.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أبريل، حيث أصبح المستثمرون يتوقعون امتداداً أطول لتكاليف الاقتراض المرتفعة، وعادت أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى ما فوق 7%، مما يجعل شراء المنازل أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من الراغبين في امتلاك المنازل.

لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يخططون لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لسبب ما: فهم يريدون التأكد من القضاء على التضخم بشكل كامل لمنع الأسعار المرتفعة بسرعة من أن تصبح جزءًا أكثر ديمومة من الاقتصاد الأمريكي. وقد تباطأ التضخم بشكل حاد من ذروته في عام 2022 البالغة 7.1 في المائة، لكنه عند 2.7 في المائة، لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.



ويراقب صناع السياسات عن كثب كيف تتشكل بيانات التضخم وهم يحاولون معرفة خطواتهم التالية. ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ مرة أخرى في الأشهر المقبلة، لا سيما مع تلاشي الزيادات في الإيجارات بسبب مقاييس الأسعار الرئيسية.

قال باول يوم الأربعاء: “توقعاتي هي أننا سنشهد، على مدار هذا العام، تراجع التضخم مرة أخرى”. لكنه أضاف أن «ثقتي في ذلك أقل مما كانت عليه بسبب البيانات التي رأيناها».