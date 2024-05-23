الصين تتصدر قائمة الدول المستوردة من السعودية

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الصين قد تصدرت قائمة الدول المستوردة من المملكة العربية السعودية، حيث بلغت نسبة صادرات المملكة إلى الصين 14.9% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفقاً للتقرير، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات السعودية، تلتها الهند في المركز الثالث بنسبة 9.5%. أما اليابان فقد احتلت المرتبة الرابعة، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس.

وجاءت بولندا في المرتبة السابعة، ومصر في المرتبة الثامنة، ثم البحرين في المرتبة التاسعة، وأخيراً تايوان في المرتبة العاشرة. وشكلت صادرات المملكة إلى هذه الدول العشر نسبة 67.1% من إجمالي الصادرات، مما يعكس أهمية هذه الأسواق في الاستراتيجية التصديرية للمملكة.

أما بالنسبة للواردات، فقد أظهرت البيانات أن الصين أيضاً كانت المصدر الأول لواردات المملكة بنسبة 20.9% من إجمالي الواردات خلال نفس الفترة. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.1%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.8%.

وجاءت الهند ومصر وسويسرا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية في المراتب الأخرى ضمن أهم عشر دول تم الاستيراد منها، حيث بلغت قيمة واردات المملكة من هذه الدول العشر نسبة 63.4% من إجمالي الواردات