فريق التحرير by فريق التحرير

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مليون مشترك في أصول الصناديق الاستثمارية السعودية

المشتركون المليون استثمروا 117 مليار ريال في أصول الصناديق حنى نهاية الربع الثالث للعام 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت الأرقام الإحصائية لحركة الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث للعام الحالي 2023.

و توزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوع استثماري، عبر 283 صندوقا استثماريا.


وقالت الأرقام التي بحسب “وكالة الأنباء السعودية”، استثمر 1,042,484 مشتركاً في الصناديق الاستثمارية العامة في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2023، 117,117 مليار ريال، عبر 283 صندوقاً استثمارياً عاماً متنوعاً.

وبلغ إجمالي الأصول المحلية منها 94,833.27 مليار ريال، وبنسبة بلغت 81%، في حين مثلت نسبة قيمة الأصول الأجنبية نحو 19%، بقيمة بلغت 22,283.86 مليار ريال.


وتوزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوع استثماري، جاء أعلاها؛ أسواق النقد بقيمة بلغت 32,168 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 27.5% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وحلت قيم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثانياً بقيمة بلغت 27,460 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 23.4% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.

وجاءت ثالثاً، قيم أصول صناديق الأسهم بقيم بلغت 26,953 مليار ريال وبنسبة مثلت 23% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، فيما جاءت قيم أصول صناديق أدوات الدين رابعاً بقيمة بلغت 21,818 مليار ريال، مثلت 18.6% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.


وحلت قيم أصول صناديق قابض خامساً بقيمة بلغت 3,656 مليار ريال، مثلت 3.1% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.


فيما حلت سادساً قيم أصول صناديق متعدد الأصول بقيمة بلغت 2,061 مليار ريال، مثلت نحو1.8% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، في حين، سجلت قيم أصول صناديق السلع الأقل بقيمة بلغت 13 مليون ريال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...