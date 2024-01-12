الذهب يرتفع 6 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، مستفيدة من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يجعل الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين.

سعر الذهب اليوم..

بلغ سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 2034.88 دولارا للأونصة، بارتفاع 6.15 دولارات عن إغلاق أمس.

وارتفع سعر عقود الذهب، تسليم فبراير 2024، بنسبة 0.98% أو ما يعادل 19.75 دولارا، ليصل إلى 2038.95 دولارا للأونصة.

ويتوقع المحللون أن يستمر الذهب في الارتفاع في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.