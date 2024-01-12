فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يرتفع 6 دولارات في المعاملات الفورية

بلغ سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 2034.88 دولارا للأونصة، بارتفاع 6.15 دولارات عن إغلاق أمس.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، مستفيدة من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يجعل الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين.

سعر الذهب اليوم..

الذهب

بلغ سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 2034.88 دولارا للأونصة، بارتفاع 6.15 دولارات عن إغلاق أمس.

وارتفع سعر عقود الذهب، تسليم فبراير 2024، بنسبة 0.98% أو ما يعادل 19.75 دولارا، ليصل إلى 2038.95 دولارا للأونصة.

الذهب

ويتوقع المحللون أن يستمر الذهب في الارتفاع في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...