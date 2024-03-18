%9.5 نموا في الدخل التشغيلي للبنوك السعودية في 2023

أظهرت البنوك السعودية الكبرى أداء قويا في عام 2023، تميز بنمو بنسبة 9.5% في الدخل التشغيلي. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بالإيرادات من غير الفوائد، مما أظهر مرونة وحيوية القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، وفقاً لشركة الخدمات المهنية “ألفاريز آند مارسال”.

أكدت النتائج التي توصل إليها تقرير A&M السنوي الرابع لنبض الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية لفترة 12 شهرا على وجود مشهد مالي مزدهر، يتميز بارتفاع كبير في المقاييس المهمة.

أكدت النتائج أن أداء البنوك العشرة الأولى في المملكة قوي وإيجابي إلى حد كبير. وقالت الشركة في بيان لها إن الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 9.5%، مما يعكس تأثير ارتفاع الدخل من غير الفوائد.

وتضمنت المؤسسات المالية التي حللتها شركة ألفاريز آند مارسال في تقريرها أسماء بارزة مثل البنك الوطني السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك لاعبين رئيسيين آخرين مثل بنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة أيضا جزءا من التحليل.

وسلط التقرير الضوء على العديد من النتائج الرئيسية، بما في ذلك التحسن الكبير في هامش صافي الفائدة بنسبة 3.5%، مما ساهم بشكل كبير في الربحية الإجمالية للقطاع.

وانعكست هذه الزيادة في ارتفاع العائد على حقوق المساهمين، حيث وصل إلى 14.5%، مما يشير إلى الصحة المالية القوية للصناعة.

ووفقا لبيان A&M، كان هناك انخفاض طفيف في تكلفة المخاطر، مما يشير إلى انخفاض هامشي في إجمالي انخفاض القيمة. وقد أثر هذا الانخفاض بشكل إيجابي على الاستقرار العام للقطاع المصرفي.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في السيولة، مدفوعا بالودائع القياسية للكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي شكلت 68.2% من إجمالي التدفقات الداخلة. ولعب هذا التحسن في ظروف السيولة دورا هاما في تعزيز مرونة النظام المصرفي.