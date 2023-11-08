الخطوط الحديدية السعودية تحقق أرقاماً تاريخيةً

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن أبرز أرقامها التشغيلية للربع الثالث من العام الجاري 2023، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية إلى أكثر من 2.28 مليون مسافر خلال الربع الثالث من هذا العام، وهو العدد الأكبر الذي يتم نقله عبر القطارات خلال 3 أشهر منذ إنشاء الخطوط الحديدية في المملكة، والذي يمثل نسبة زيادة قدرها 45% في أعداد المسافرين بالقطارات مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

كما أشار تقرير الخطوط الحديدية السعودية إلى ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب خلال الربع الثالث من عام 2023 على مختلف شبكاتها بنسبة12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 10915رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

في السياق ذاته سجلت الخطوط الحديدية السعودية رقماً قياسياً آخر خلال الربع ذاته، حيث تجاوز حجم المعادن والبضائع التي نقلتها الشركة عبر شبكاتها 6.53 مليون طن، وهو الرقم الأعلى الذي يتم نقله خلال 3 أشهر منذ بدأ عمليات نقل المعادن والبضائع عبر السكك الحديدية بالمملكة، ليشكل هذا الرقم نسبة ارتفاع قدرها 13% عن ذات الفترة من عام 2022. حيث ارتفعت أعداد رحلات قطارات الشحن الى 1422 رحلة بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما ساهم بإزاحة أكثر من نصف مليون رحلة شاحنة عن الطرق خلال الربع الثالث من عام 2023.

من جهته أوضح الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” أن هذه الأرقام القياسية والنتائج الإيجابية تأتي بالتزامن مع ما حققته الشركة من نمو كبير في الإيرادات، ما مكنها من التوسع في تقديم خدماتها إلى شريحة جديدة من العملاء في مواقع مختلفة.

وأكد المالك على التزام “سار” بالعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف إلى دعم تحقيق مختلف الأهداف والمبادرات الوطنية والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، معولاً في الوقت ذاته على أهمية ما تعقده “سار” من شراكات ثنائية مع عددٍ من الأطراف الوطنية والعالمية بهدف تعزيز شكل ومضمون الخدمة المقدمة لعملاء سار، سواء كان ذلك على مستوى خدمات نقل الركاب أو الحلول اللوجستية وخدمات الشحن المقدمة للعملاء من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في المملكة، باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الوطنية الداعمة لمجمل المستهدفات الوطنية الساعية للجعل من المملكة مركزاً لوجستياً للربط بين القارات الثلاث.