التضخم يتراجع في أمريكا.. ماذا سيفعل “باول” مع الفائدة هذا الأسبوع؟

سيدخل رئيس جيروم باول، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع في وضع أفضل مما توقعه.. التضخم يقترب من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي، ولا يزال الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة صحية، ويواصل المستهلكون الإنفاق، ومعدل البطالة منخفض، وهو ما يؤكد أن أسعار الفائدة يجب أن تتغير.

قبل عام واحد، كان أغلب الاقتصاديين يتصورون توقعات أكثر قتامة، ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 4 عقود لمحاربة التضخم المرتفع، حذر معظم الاقتصاديين من الركود، مع موجات من تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة.

وحتى الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا أن يغرق الاقتصاد في الركود في عام 2023.

الصورة الوردية والتضخم

ربما تكون الصورة الوردية غير المتوقعة قد تركت بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مثقلين بعدم اليقين. وفي ظل أطرهم لتقييم الاقتصاد التي انقلبت بسبب الوباء وتداعياته، من الصعب معرفة ما إذا كانت الظروف الصحية للاقتصاد يمكن أن تستمر.

وقد أثار بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسئلة مماثلة وأعربوا عن حذرهم بشأن خطواتهم التالية، عندما اجتمعوا آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول، قال صناع السياسة التسعة عشر في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة إنهم يتوقعون خفض سعر الفائدة القياسي 3 مرات هذا العام.

ومع ذلك، فإن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، لا يزال غير مؤكد.

توقعات خفض أسعار الفائدة

يقول معظم الاقتصاديين إنهم يتوقعون أن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة في مايو، أو يونيو المقبل، على الرغم من أن التخفيض في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس المقبل، ليس مستبعدا.

من المؤكد تقريبا أن توقيت تخفيض أسعار الفائدة سيكون القضية الأهم في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء.

من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن بعد الاجتماع أنه سيترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند حوالي 5.4%، حيث بلغ منذ يوليو الماضي، أعلى مستوى له منذ 22 عاما.

باول وبايدن وترامب وأسعار الفائدة

وتجري دراسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لخفض أسعار الفائدة في ظل حملة رئاسية مكثفة حيث يسعى الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه مع كون الاقتصاد قضية استقطابية.

ومن المحتمل أن تثير تخفيضات أسعار الفائدة هجوما من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رشح باول لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنه انتقده علنا ​​في وقت لاحق لرفع أسعار الفائدة خلال رئاسة ترامب وطالبه بخفضها. وقد ينظر ترامب إلى أي تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية يتم تنفيذها هذا العام على أنها تساعد فرص بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال باول: “نحن لا نفكر في السياسة. نحن نفكر في ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله للاقتصاد”.

وفي يوم الأربعاء، يمكن أن يشير صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قريبون من خفض أسعار الفائدة من خلال تعديل اللغة في البيان الذي يصدرونه بعد كل اجتماع.

وفي ديسمبر الماضي، ظل البيان يشير إلى أن المسؤولين كانوا على استعداد للنظر في المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ترويض التضخم

إن إزالة هذه اللغة أو تغييرها في بيان الأسبوع المقبل من شأنه أن يشير إلى أنهم يتحولون إلى نهج جديد يركز على تخفيضات أسعار الفائدة.

وكان الهدف من سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي 11 مرة، بدءا من مارس 2022، هو ترويض التضخم، الذي بلغ ذروته في يونيو 2022 عند 7.1%.

لكن البيانات الصادرة يوم الجمعة أظهرت أنه خلال الأشهر الستة الماضية، انخفض التضخم إلى المستوى المستهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل التضخم على أساس سنوي، والذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 1.5% فقط.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينتظر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بضعة أشهر على الأقل، في محاولة لبناء الثقة في أن التضخم قد تم التغلب عليه بالفعل، قبل أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة.

وقد أبدى كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ملاحظة تحذيرية في خطاب ألقاه مؤخرا.

من المحتمل أن يظل التضخم مرتفعا بشكل غير مرغوب فيه، خاصة إذا ظل الاقتصاد قويا، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه طالما ظل الاقتصاد في صحة جيدة، فيمكنهم قضاء بعض الوقت قبل خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال متوسط ​​الرواتب يرتفع بنحو 4% إلى 4.5% سنويًا، ولا تزال أسعار إيجارات الشقق ترتفع بشكل أسرع مما كانت عليه قبل الوباء.

ويتوقع المسؤولون أن تنخفض أسعار الإيجارات مع اكتمال عدد كبير من المباني السكنية الجديدة.

لكن هذا لم يظهر بعد في البيانات الرسمية، ولا تزال بعض الأسعار في قطاع الخدمات، مثل وجبات المطاعم، تتسارع.

سعر الفائدة المرتفع قد يؤدي إلى ركود

ويواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي خطرا، وهو أنه قد يبقي سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا للغاية لفترة أطول مما ينبغي، وربما يؤدي إلى الركود.

وأنفق المستهلكون بوتيرة صحية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لكنهم قد يتراجعون في نهاية المطاف في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار التي لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 3 سنوات.

ومع ذلك، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا تسريع تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا ضعف الاقتصاد، تماما كما رفع أسعار الفائدة بسرعة بعد الانتظار لفترة طويلة لبدء تعزيزها في عام 2022.