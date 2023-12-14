التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.7% في نوفمبر

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.7% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقابل 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

ووفقاً للبيانات ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، وقد تأثرت بالزيادة إيجارات الشقق السكنية بنسبة 12.8%.

وأوضحت أن أسعار الإيجارات كانت المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في الشهر المنصرم، نظراً لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.2%.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3%؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.6%.

وارتفع قسم التعليم بنسبة 0.8% متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.

وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بنسبة 0.5% متأثراً بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.3%.

في المقابل، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9%؛ بسبب تأثير انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -5.0%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة -4.1% متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2%.