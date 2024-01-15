شهدت المملكة العربية السعودية تباطؤًا في معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، حيث سجلت أسعار المستهلك أدنى وتيرة لها منذ يناير 2022، بلغت نحو 20 شهراً تقريباً.



وصدرت اليوم بيانات رسمية تُظهر تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة إلى نسبة 1.5% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث كانت النسبة 1.7% في نوفمبر 2023.

ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، تم رصد ارتفاع في أسعار الغاز وأنواع الوقود، السكن، الكهرباء والمياه بنسبة 7.5%.

في سياق ذلك، شهدت أسعار المشروبات والأغذية ارتفاعًا بلغت نسبته 1.2%.

يُشير التقرير إلى استمرار ارتفاع أسعار السكن والمواد الأساسية، وقد سجلت أسعار الإيجارات ارتفاعًا بنسبة 0.8%، في حين شهدت أسعار النقل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%.

من ناحية أخرى، لم تشهد خدمات التعليم أي تغيير يُذكر على أساس شهري خلال ديسمبر 2023. وفي تصاعد دولي، تتوقع مؤسسة معترفة تراجع معدل التضخم في المملكة إلى نسبة 1% بحلول منتصف عام 2024، ليتم تسجيل 1.6% في ديسمبر 2023.

وأكد تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية على استمرار تباطؤ معدل التضخم في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الترند قد يستمر حتى دخول عام 2025.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2023م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 15, 2024