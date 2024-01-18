آبل أمام القضاء الأمريكي في دعوى “مكافحة الاحتكار”

تستعد شركة “آبل” عملاقة الهواتف الذكية، لمواجهة دعوى قضائية أمريكية لمكافحة الاحتكار في شهر مارس المقبل، حيث تستعد وزارة العدل الأمريكية، لمواجهة واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية.

“يزعم القائمون على مكافحة الاحتكار أن شركة آبل فرضت قيودًا على البرامج والأجهزة على أجهزة آيفون، وآيباد الخاصة بها لمنع المنافسين من المنافسة الفعالة”، وفق مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية، والذين تحدثوا لوكالة بلومبرغ، دون الكشف عن هويتهم لمناقشة التحقيق المستمر، مؤكدين إن محاميي وزارة العدل وآبل التقوا 3 مرات لمناقشة دعوى محتملة.

آبل ودعوى قضائية أمريكية لمكافحة الاحتكار

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، ضمنها صحيفة نيويورك تايمز، قولها إن وزارة العدل تأمل في رفع دعوى في الربع الأول من العام، على الرغم من أن هذا التوقيت قد يتأخر، لأن كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في وزارة العدل لم يوقعوا بعد على الشكوى.

وتقوم الوكالة بالتحقيق في الشركة منذ عام 2019، لكنها اختارت إعطاء الأولوية لقضاياها المزدوجة ضد شركة جوجل التابعة للشركة الأم الفابت.

ستكون دعوى مكافحة الاحتكار ضد “آبل” تتويجًا لسنوات من العمل وستكون بمثابة القضية الرابعة التي تابعها منفذو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة في ظل حملة إدارة بايدن على عمالقة التكنولوجيا.

وتتابع الحكومة أيضًا قضايا ضد شركتي ميتا وأمازون.

نهاية دعوى “إبيك غيمز” ضد احتكار آبل

في يوم الثلاثاء، رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى الطعون المقدمة من شركة “إبيك غيمز”، مبتكرة لعبة “فورتنايت”، وشركة “آبل”، فيما يتعلق بدعوى مكافحة الاحتكار على متجر التطبيقات، مما أدى إلى إنهاء القضية. حيث وجد قاضي المحاكمة في هذه القضية أن قواعد متجر تطبيقات “آبل” لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.

ومع ذلك، فقد حكمت بأن القيود التي فرضتها الشركة على اتصالات المطورين تنتهك قانون مكافحة الاحتكار في ولاية كاليفورنيا.

وقالت المصادر، إن وزارة العدل نظرت في الدعوى في مرحلة سابقة، وكانت تنتظر قرار المحكمة العليا قبل اتخاذ خطواتها الخاصة.

أزمة آبل الإضافية في أوروبا

ويراقب القائمون على التنفيذ أيضًا تحركات شركة “آبل” في أوروبا بينما يستعد الاتحاد للبدء في تطبيق قواعد جديدة لحماية البوابة الرقمية في 7 مارس.

ويمنع قانون الأسواق الرقمية الجديد أقوى شركات التكنولوجيا من تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين، ويجب على الشركات السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من المنصات المنافسة.

وقالت شركة “آبل” إنها تتوقع إجراء تغييرات على متجر التطبيقات نتيجة للقواعد الجديدة للكتلة على الرغم من الاستئناف المعلق.

وبعد قرار المحكمة العليا يوم الثلاثاء، قالت عملاقة الهواتف الذكية، إنها ستسمح للمطورين باستخدام أنظمة دفع بديلة، ولكنها تفرض رسومًا بنسبة 27% على معظم عمليات الشراء الرقمية، أو 12% على الاشتراكات.

وقالت “إبيك غيمز” إنها تخطط للطعن في الحل الذي اقترحته شركة آبل، قائلة إن التغيير غير كافٍ وسيمنع المطورين بشكل فعال من خفض أسعار المستهلكين.