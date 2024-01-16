لمواجهة ركود سوق الألماس.. تعرف إلى إجراءات الكبار لإنقاذ الصناعة

تسعى شركة “دي بيرز”، الشركة الرائدة في تعدين الألماس، إلى زيادة مبيعاتها في سوق الألماس العالمية التي تعاني من تباطؤ حاد، من خلال تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الألماس.

وتواجه صناعة الماس، أزمة خانقة، منذ بداية النصف الثاني من عام 2023، حيث اضطرت أكبر شركتين للتعدين إلى وقف توريد الألماس لمنع انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مربحة.

وقد أدت هذه الإجراءات إلى بعض التحسن في السوق، حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، إلا أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان المشترون على استعداد لشراء مجوهرات من أحجار الماس بشكل أكبر في الوقت الحالي.

تخفيضات شركة “دي بيرز” لأسعار الألماس

وهذا ما دفع شركة “دي بيرز”، إلي تقديم تخفيضات تصل إلى 10% تقريبا على أسعار الألماس في أول عرض لمنتجاتها من الماس في العام الحالي، والذي يعتبر عادة من أهم عروض الشركة طوال العام، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن شركة “دي بيرز”، قد تقدم تخفيضات أكبر تصل إلى 25% على قطع الألماس الكبيرة، التي تتمتع بقيمة عالية، وطلب محدود.

وشركة “دي بيرز” أو “دي بيرس” (De Beers)‏، هي شركة متعددة الجنسيات لها الريادة في مجال التعدين، وتستحوذ على حصة كبيرة من سوق الماس عالميا، ويقع مقرها في لكسمبورغ، ولها مناجم في جنوب أفريقيا، وكندا.

كيف تغير السوق الألماس العالمي

وتشهد سوق الألماس في العالم، تغيرات جذرية منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

وفي البداية، ارتفعت أسعار الماس بشكل كبير بسبب زيادة الطلب على المجوهرات، والمعادن الثمينة خلال فترات الإغلاق، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي في معظم دول العالم.

ولكن بعد ذلك، هبط الطلب بسرعة مع تخفيف إجراءات الإغلاق، مما أدى إلى تراكم مخزون كبير من الألماس لدى التجار الذين اشتروه بأسعار مرتفعة.

عقوبات أوروبية على أكبر منتج للألماس

وفي بداية العام الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات حازمة على أكبر منتج للماس في العالم، شركة “آلروسا الروسية” الحكومية، بالإضافة إلى منع استيراد الماس الروسي إلى دول الاتحاد المؤلف من 27 دولة.

وتعتبر شركة “آلروسا” أكبر شركة تعدين للماس في العالم، وتنتج أكثر من 90% من إنتاج الألماس في العالم، وحققت عائدات ضخمة بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2021.

ويشكل قطاع الألماس جزءا هاما من الاقتصاد الروسي، ويولد دخلا هائلا للحكومة الروسية، والتي قدرتها المفوضية الأوروبية مؤخرا بنحو 4 مليارات دولار سنويا.

حجم سوق العالمي

ووصلت قيمة سوق الماس العالمي إلى حوالي 100.4 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 155.5 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.5% من عام 2023 إلى عام 2032.

والماس، هو معدن يتألف من الكربون النقي، وهو أصلب مادة معروفة على وجه الأرض، ويوجد في أشكال طبيعية، واصطناعية.

ويتكون الماس الطبيعي تحت سطح الأرض تحت ظروف حرارية، وضغط عال، بينما يتم إنتاج الماس الاصطناعي في المختبرات، وله خصائص فيزيائية، وكيميائية مثل الصلابة، والتوصيل الحراري العالي، والمقاومة الكهربائية العالية، والقوة العالية، والنفاذية البصرية الواسعة وغيرها.

ويستخدم الماس في مجالات مختلفة من المجوهرات والصناعات.

وتتطور تطبيقات الماس بطرق جديدة، ومبتكرة مع تقدم صناعة السلع الفاخرة بسرعة.

وعلى سبيل المثال، هناك اتجاه متزايد لدى المستهلكين نحو المجوهرات الفردية، والمصممة حسب الطلب ذات التصميمات الإبداعية، بالإضافة إلى ذلك، هناك طلب متزايد على الماس المصنع في المختبر للأغراض الصناعية حيث يمكن تخصيص خصائصه وفقا لاحتياجاته.