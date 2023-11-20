استقالة الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال

قدم فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة “شعاع كابيتال” المتخصصة في إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، استقالته من منصبه لأسباب شخصية، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل في المجموعة، كما ورد في افصاح للشركة على موقع سوق دبي المالي.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال” عن تعيين وفيق بن منصور بمنصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. وسيقود بن منصور المرحلة المقبلة من عملية تحسين رأس المال في شعاع، لمواصلة تحفيز النمو والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام.

وقد شغل بن منصور سابقاً منصب مدير إداري في بنك “كريدي سويس” لمدة 15 عاماً، وانضم إلى شعاع في أيار / مايو 2023 لقيادة منصة الاستشارات وأسواق رأس المال التي تقدم خدماتها إلى العملاء في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة شركة “شعاع كابيتال”: “مع مضينا قدماً في خطتنا الرامية إلى تحسين رأس المال، فإننا واثقون من قدرة شعاع على التوظيف الأمثل لكفاءاتها التشغيلية من أجل تحقيق النمو المستدام”.

بدوره، قال وفيق بن منصور: “سأعمل عن كثب مع مجلس الإدارة، والفريق الإداري، لتحديد مسار جديد لأنشطة الشركة، تتجه الأولوية فيه نحو تقديم خدمات استثنائية للعملاء، ومواصلة النمو المستدام، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، بالتزامن مع تعزيز كفاءة الميزانية العمومية”.