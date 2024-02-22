إنفيديا تُحقق أرباحاً قياسية تُعزز مكانتها كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنفيديا، عن تحقيقها أرباحاً قياسية في الربع الأخير من عام 2023، بلغت 12.3 مليار دولار، بنمو 769% على أساس سنوي.

ويعود هذا النمو الهائل لشركة إنفيديا إلى الطلب المتزايد على رقائقها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم في مجالات متعددة مثل السيارات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والمدن الذكية.

وتوقعت الشركة استمرار نمو أرباحها في العام الحالي، مدعومةً بالطلب القوي على منتجاتها من قبل مختلف القطاعات.

وتُشير توقعات المحللين إلى أن إيرادات الشركة قد تتجاوز 60 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 44% عن عام 2023.

وتُعدّ هذه الأرباح القياسية إنجازاً هاماً للشركة، ويؤكد على مكانتها كشركة رائدة في مجال معالجات الرسوميات والذكاء الاصطناعي. كما يُشير إلى مستقبل واعد للشركة، خاصةً مع ازدياد الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وتُعزّز هذه النتائج القوية ثقة المستثمرين في إنفيديا، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 200% خلال العام الماضي.

وتُخطط الشركة للاستفادة من هذا الزخم من خلال زيادة استثماراتها في البحث والتطوير، وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.

إيرادات إنفيديا

الربع الأخير من عام 2023: 18.3 مليار دولار

18.3 مليار دولار نمو إيرادات الربع الأخير من عام 2023: 206%

206% توقعات إيرادات عام 2024: 60 مليار دولار

60 مليار دولار توقعات نمو إيرادات عام 2024: 44%

أرباح إنفيديا

الربع الأخير من عام 2023: 9.24 مليار دولار

9.24 مليار دولار نمو أرباح الربع الأخير من عام 2023: 1259%