فريق التحرير by فريق التحرير

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إنفيديا تتجاوز الفابت وتصبح ثالث أكبر شركة أميركية

يُعتبر وصول إنفيديا إلى المرتبة الثالثة في لائحة الشركات الأميركية الأعلى قيمة، علامة فارقة هامة في مسيرتها، حيث تُؤكد على مكانتها كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتُعزز من ثقة المستثمرين فيها.

فريق التحرير by فريق التحرير
إنفيديا تتجاوز الفابت

حققت شركة إنفيديا إنجازاً هاماً، حيث تجاوزت شركة ألفابت المالكة لغوغل لتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية.

جاء هذا الإنجاز بعد تجاوز إنفيديا شركة أمازون أيضاً في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتُصبح إنفيديا الآن ثالث أغلى شركة في الولايات المتحدة بعد مايكروسوفت وأبل.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 2.46% لتبلغ قيمتها 1.825 تريليون دولار، بينما ارتفع سهم ألفابت بنسبة 0.55% لتبلغ قيمتها 1.821 تريليون دولار.

وتُعد إنفيديا من أكبر المستفيدين من ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، حيث تُستخدم رقائقها في العديد من التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية.

وتُعد شركة ميتا من أكبر عملاء إنفيديا، حيث تُشتري الشركة مليارات الدولارات من الرقائق التي تصنعها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ومن الجدير بالذكر أن إنفيديا قد تجاوزت قيمة أمازون لأول مرة منذ عقدين في جلسة تداول يوم الثلاثاء.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الشركة الفصلي الذي سيصدر يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقعون أن تُعلن الشركة عن نتائج قوية مدعومةً بالطلب المتزايد على رقائقها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...