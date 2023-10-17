إفلاس إحدى أكبر السلاسل الصيدلانية الأمريكية بسبب المسكنات الأفيونية والديون

أشارت تقارير صحفية إلى تقدم سلسلة الصيدليات الأمريكية رايت إيد كورب Rite Aid Corp بطلب للإفلاس في محاولة لإغلاق المتاجر غير المربحة ومعالجة الدعاوى القضائية بشأن دورها في جائحة المواد الأفيونية ومواجهة أكثر من ألف دعوى قضائية فيدرالية وحكومية ومحلية تزعم أنها صرفت آلاف الوصفات الطبية غير القانونية لعلاج المرضى بمسكنات الألم المسببة للإدمان.

ورايت إيد هي شركة بدأت من صيدلية واحدة في عام 1962 في سكرانتون، بنسلفانيا، وفي عام 2015، دخلت في مجال وساطة منتجات الصيدلة، حيث عملت كوسيط بين شركات التأمين والمرضى الذين يساعدون في معالجة الوصفات الطبية. وهي تخطط الآن لبيع هذا النشاط، المسمى الإكسير Elixir، في حالة إفلاس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في مارس/آذار، قدمت وزارة العدل شكوى ضد شركة رايت إيد Rite Aid ومختلف الشركات التابعة لها، مؤكدة أن الشركة قدمت وصفات طبية لكميات زائدة من المواد الأفيونية “التي كانت مثيرة للشكوك بوضوح في كثير من الأحيان، وتؤشر على تعمد سوء الاستخدام”. ونفت الشركة هذه الادعاءات. يذكر أن أزمة أدوية المسكنات الأفيونية مثل مسكنات الألم التي تسبب الإدمان مثل الأوكسيكودون تعصف بالولايات المتحدة وتسببت بوفاة أكثر 500 ألف شخص جراء جرعات زائدة في الولايات المتحدة على مدار العشرين عاما الماضية.

ما هي عمليات شركة رايت إيد كورب؟

واحدة من أكبر سلاسل الصيدليات في الولايات المتحدة.

تواجه ديون تزيد عن 4 مليارات دولار.

توظف حوالي 45000 شخص في أكثر من 2000 موقع.

تواجه حاليا مئات الدعاوى القضائية عن تسببها بانتشار الإدمان المميت للمواد الأفيونية.