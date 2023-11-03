تعد الصناديق السيادية من أهم الأدوات التمويلية التي تستخدمها الدول لإدارة ثرواتها وتحقيق التنمية الاقتصادية، فما هي أغنى 9 صناديق سيادية عربية.

ووفقًا لموقع Global SWF فإن هناك عددًا من صناديق الثروة السيادية في الوطن العربي تحقق نجاحًا هائلًا وتظهر أنها من بين الأكثر ثراءً ونفوذًا في العالم.

في التقرير التالي نستعرض أغنى 9 صناديق سيادية عربيًا.

أغنى 9 صناديق سيادية عربية

وفق تصنيف موقع Global SWF حسب الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق السيادية، فإن ترتيب الصناديق العربية يأتي وفق ما يلي.

جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA

يتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار قائمة أغنى 9 صناديق سيادية عربية بأصول تبلغ 943 مليار دولار.

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1967، وهو يستثمر نيابة عن حكومة أبوظبي، ويهدف إلى تحقيق العائدات على المدى الطويل.

وتتنوع استثمارات الجهاز بين الأسهم والسندات الحكومية والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة.

الهيئة العامة للاستثمار الكويتية KIA

يأتي في المركز الثاني عربيا بأصول تصل إلى 801 مليار دولار.

يعود تأسيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى عام 1953، وهي تدير صندوق الاحتياطي العام في الكويت وصندوق الأجيال القادمة، إلى جانب الصناديق الأخرى، وتهدف الهيئة إلى تنويع اقتصاد الكويت عن طريق استثمارات متنوعة وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF

يلقى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية اهتمامًا كبيرًا، حيث يملك أصولًا تبلغ 700 مليار دولار.

وقد أعلن الصندوق الذي تأسس عام 1971 عن عدد من الاستثمارات الكبيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك استثمارات في شركات محلية وعالمية وإطلاق شركات جديدة.

جهاز قطر للاستثمار QIA

يتمتع جهاز قطر للاستثمار الذي تأسس عام 2005 بأصول تبلغ 450 مليار دولار، ما يجعله أحد أغنى الصناديق السيادية عربيًا، يستثمر الجهاز في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والأسهم والعقارات.

الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)

البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئ في 1952. وتعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ (Saudi Arabian Monetary Authority)، وتبلغ أصوله بحسب المصدر 326 مليار دولار.

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ICD

تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تأسست عام 2006 أصولًا تزيد عن 320 مليار دولار، وتعتبر المؤسسة إحدى الشركات الاستثمارية الرئيسية في دبي، وتستثمر في العديد من القطاعات المختلفة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية GOSI

مؤسسة حكومية سعودية تعنى بتوفير الحماية التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص وتقديم المنافع لهم ولأفراد أسرهم، تأسست عام 1958 وتبلغ قيمة الأصول نحو 320 مليار دولار.

شركة مبادلة للاستثمار (أبوظبي)

المبادلة هي شركة للاستثمار مقرها في الإمارات وتعمل في مجال الاستثمارات المالية والعقارية والطاقة والتكنولوجيا وغيرها.

تأسست مبادلة 1984 وتمتلك أصولًا تبلغ قيمتها 276 مليار دولار، وتعتبر من بين أكبر الشركات في العالم في هذا القطاع، حيث تحتل المرتبة الـ13 عالمياً، وتغطي أعمالها 6 قارات وتمتد لعدة قطاعات وفئات أصول متعددة.

تقوم مبادلة بإدارة أصولها من مقرها في أبوظبي، وتمتلك أيضًا مكاتب في لندن وموسكو ونيويورك وبكين، يخطط الصندوق الإماراتي لمضاعفة حجم محفظته خلال العقد المقبل، وذلك وفقًا لأحدث تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية في العالم.

القابضة ADQ – أبوظبي

شركة القابضة هي شركة حكومية للاستثمار في إمارة أبوظبي بالإمارات، تأسست عام 2018 وتدير ممتلكات تبلغ أصولها 199 مليار دولار.