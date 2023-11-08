تعد الصناعات العسكرية من أكثر المجالات التي تدر أرباحا على أصحابها، فكم تبلغ سعر الدبابة؟ وما أغلى 5 دبابات في العالم؟

أسعار الدبابات قد تكون مرتفعة للغاية، ولكن الأداء والتقنية التي تتمتع بها لا تقدر بثمن، وفي التقرير التالي نستعرض أغلى 5 دبابات في العالم سعرًا، بداية من الدبابة اليابانية “تايب 10” الباهظة التكلفة، إلى الدبابة الأمريكية “M1 إبرامز” المفضلة للجميع.

قائمة أغلى 5 دبابات في العالم

في سوق الأسلحة العالمي، تُعد الدبابات من بين الآلات الحربية الأكثر أهمية، لكن ما هي أغلى 5 دبابات في العالم؟.

عادة ما تكون أسعار صفقات السلاح غير معلنة، وبالتالي لا يتم الكشف عن قيمة الأسلحة، وخاصة الدبابات، لكن موقع “ميليتاري ويكي” وضع بعض القيم التقريبية على النحو التالي..

دبابة تايب 10 – اليابان

تستخدم اليابان دبابة Type 10 لأغراض الدفاع، والقيمة المقدرة لها حوالي 15 مليون دولار أمريكي، ويبلغ وزنها حتى 44 طنًا، وتتميز بتقنياتها المتقدمة وقوتها الهائلة.

دخلت “تايب” الخدمة العسكرية كدبابة قتال رئيسية خفيفة الوزن في عام 2012، ويعتبر دورها الأساسي تقديم الدعم الناري للقوات البرية، بدلاً من المواجهة المباشرة مع دبابات العدو.

تم تصميمها بميزات قابلة للاستبدال بسهولة على أرض المعركة، بالإضافة إلى محرك ديزل بقوة 1200 حصان قادر على بلوغ سرعة تصل إلى 70 كم في الساعة، وهي مسلحة بمدفع عيار 120 ملم، ومدفع رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم قابل للتحكم عن بعد، ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.

دبابة كيه ٢ بلاك بانثر – كوريا

تُعتبر K2 Black Panther واحدة من أغلى الدبابات في العالم، ويبلغ وزنها 55 طنًا، وقيمتها 8.5 مليون دولار، وتتميز بقوتها العالية.

تُعَدّ واحدة من أكثر دبابات القتال الرئيسية تطورًا في العالم، وهي أكبر دبابة في ترسانة كوريا الجنوبية حيث دخلت الخدمة في عام 2016.

وتعتمد هذه الدبابة تكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتوفر حماية ضد الصواريخ المضادة للدبابات التي يصل مداها إلى 450 كيلومترًا، كما تحتوي على أسلحة متنوعة مثل مدفع بقطر 55 ومدفع رشاش بقطر براونينج .50.

دبابة إم وان إيه ٢ إبرامز – أمريكا

تُعتبر M1A2 Abrams واحدة من أغلى الدبابات في العالم، حيث يبلغ سعرها حوالي 6 ملايين دولار، ووزنها نحو 62.5 طن، وتتميز بتقنياتها المتقدمة وقوتها الهائلة.

تُعَد M1A2 Abrams واحدةً من أكبر وأقوى الدبابات في العالم وتُعَتَبرُ أيضًا واحدةً من أقوى الدبابات الرئيسية والأكثر موثوقية على الإطلاق.

تمتاز بمحرك هادئ بشكل استثنائي بقوة 1500 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 70 كم / ساعة، وتتمتع بعُدٍّ إطلاق فعٍّال يصل إلى أكثر من 2500 متر، وهي مسلحة بمدفع عيار 120 ملم ورشاش إم ٢ عيار 50، ومدفع رشاش بعيار 7.62 ملم.

دبابة تشالنجر 2 – بريطانيا

تعتبر Challenger 2 واحدة من أغلى الدبابات في العالم، حيث يبلغ سعرها حوالي 4.2 مليون جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الجذاب وقوتها الفائقة في المعارك.

تُعَدّ واحدة من أكبر وأقوى الدبابات، وهي من بين أقوى دبابات القتال الرئيسية، كما أنها الأكثر موثوقية على الإطلاق.

تم تجهيزها بمحرك هادئ بشكل استثنائي بقوة 1500 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 70 كم/ساعة.

لديها نطاق إطلاق فعَّال يتجاوز 2500 متر ومُزوَّدة بمدفع عيار 120 ملم، ورشاش إم ٢ عيار 50، ومدفع رشاش 7.62 ملم.

دبابة تايب 99 جي – الصين، وتأتي في المرتبة الخامسة في قائمة أغلى 5 دبابات في العالم

تُعد Type 99 G واحدة من أغلى الدبابات وأكثرها تطوراً في العالم، ويبلغ سعرها حوالي 2 مليون دولار أمريكي، وتتميز بتقنياتها المتقدمة وإمكانياتها الحربية المتعددة.

وتم تصنيع الدبابة Type 99 G في عام 2015 بوزن تقريبي يصل إلى 55 طنًا، تم إنتاج حوالي 1200 وحدة مطورة من هذه الدبابة.

تُعتبر تايب 99 جي من أكبر الدبابات في العالم، تتميز بوجود نظام حماية ليزري نشط متقدم جدًا ومحرك بقوة 1500 حصان، والتي يمكنها السفر لمسافة تزيد عن 600 كيلومتر.

كما تمتلك مدفعًا قطره 125 ميلًا مع قدرات صاروخية موجهة نحو الدبابات، ومدفع رشاش بقطر 12.7 مم مثبت على السقف، بالإضافة إلى مدفع رشاش بقطر 7.62 مم.