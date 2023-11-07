أغذية تحقق 205 ملايين درهم أرباحاً صافية

كشفت مجموعة “أغذية” الإماراتية، أن أرباحها ارتفعت مع نهاية الأشهر التسعة الأولى لعام 2023، بنسبة 12.7% لتصل إلى 205.5 مليون درهم (55.9 مليون دولار) مقارنة بأرباح 182.4 مليون درهم (49.6 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأشارت المجموعة في بيان لها إلى أن الإيرادات ارتفعت أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة 11% إلى 3.27 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 2.95 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وأرجعت سبب مكاسبها لنمو الأرباح خلال هذه الفترة العائد إلى ارتفاع الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في الربح من استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة بنسبة 36% لتصل إلى 3.4 مليون درهم قياسا بـ 2.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل بنسبة 13%، لتصل إلى 20.7 مليون درهم مقابل 18.4 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2022، كذلك تراجع تكاليف البحث والتطوير بنسبة 10% لتصل إلى 6.3 مليون درهم مقابل 7 ملايين درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت أرباح مجموعة أغذية، خلال الربع الثالث بنسبة 30.1% إلى 61.4 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 47.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 12.1% إلى 1.07 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 953.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وفيما يتعلق بأداء المجموعة خلال الفترة المالية، تمكن قسم الوجبات الخفيفة من خلال التحول بالمزيج من البيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة لتحقيق نمو قوي في القيمة في كل من أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية.

وفي الأعمال الزراعية، تعززت مكاسب الحصة السوقية في الدقيق من خلال المنتجات المتميزة والمتخصصة الجديدة، مع نمو قوي في إيرادات الأعلاف بفضل التنفيذ الجيد في الأسواق المفتوحة، والمشاركة في برنامج الأعلاف المركبة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ونسبة متزايدة من المبيعات من خلال تطبيق Agrivita الفريد، مما يزيد من القدرة التنافسية.

نمو إيجابي في قسم المياة والأغذية

وشهد قسم المياه والأغذية في مجموعة أغذية نمواً إيجابياً في الأحجام في الإمارات وعلى المستوى الدولي، مع أداء مميز في المملكة العربية السعودية والكويت وتركيا. وحافظت مياه “العين” المعبأة على مكانتها الرائدة في السوق بالإمارات.

وبعد تعديل الإيرادات للتأثير الخاص بانخفاض قيمة العملة في مصر “-287.4 مليون درهم”، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 20.7% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 46.5% و15.0% على التوالي من قسمي الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية، ونمو بنسبة 19.4%، من البروتين والأغذية المجمدة باستثناء تأثير العملة، ونمو بنسبة 6.6% من أقسام المياه والأغذية.

كما ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل، بما في ذلك “أبو عوف” في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة 3.5% على أساس سنوي بالدرهم ، أو 12.6% باستثناء تأثير صرف العملة.

وتفوق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات، حيث ارتفع بنسبة 18.0%على أساس سنوي ليصل إلى 465.1 مليون درهم “نمو 30.3% باستثناء تأثير تحديات العملة”.

وفي قسم الوجبات الخفيفة في مجموعة أغذية، كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 73.4% “نمو بـ 52.2% في الربع الثالث على أساس سنوي” مدفوعًا بالأداء القوي في كل من أسواق التمور المحلية والدولية، إلى جانب النمو القوي لـ “أبو عوف” – مصر – في القهوة، وزيادة الربحية من إعادة الهيكلة التشغيلية لـ “بي إم بي” في المملكة العربية السعودية.

وكان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16.7% “نمو بـ 47.9% في الربع الثالث على أساس سنوي” في الأعمال الزراعية بفضل التنفيذ الجيد عبر المزارع التجارية وعمليات السوق المفتوحة، وفعالية التكلفة في الدقيق، وبيئة السلع الأكثر ملاءمة.

وفي مجال المياه والأغذية، أدى مزيج من النمو الإيجابي عبر القنوات الإماراتية والدولية، والمزيج المناسب وزيادة كفاءة التكلفة في الإمارات والسعودية، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26.6% على أساس سنوي “نمو بـ 55.5% في الربع الثالث”.

وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها مع وجود نقد وما يعادله بقيمة 500 مليون درهم.

كما انخفضت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 1.4 مرة “صافي دين بقيمة 900 مليون درهم” من 2.3 مرة كما في كانون الأول/ديسمبر 2022.