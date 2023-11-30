فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inبيانات السوقآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةالأسهم

أسمنت الجوف السعودية ترفع دعوى ضد رئيس مجلس إدارتها السابق

أكدت شـــركـــة أســـمنت الـــجوف لمساهميها أنها ترفض أي ممارسات مخالفة لأنظمة المنافسة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شـــركـــة أســـمنت الـــجوف في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن مجلس الإدارة قرر توصية الجمعية العمومية للشركة برفع دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة السابق لمطالبتهِ بتحمل تكلفة الغرامة التي فرضت على الشركة والتي بلغت عشرة ملايين ريال.

وقد قيدت الشركة شكواها بالرقم 03335/2023 أمام هيئة السوق المالية.

وأكدت الشركة لمساهميها أنها لن تتواني في إتخاذ أي إجراء لحفظ حقوق مساهميها وعدم المساس بمصالح المستهلكين ورفضها التام لأي ممارسات مخالفة لأنظمة المنافسة، وستعلن الشركة عن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص.

وكانت شركة أسمنت الجوف قررت في 7 آب / أغسطس الماضي تعيين عبد الله بن عودة الغبين رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، وأحمد بن محمد الفالح نائباً له، وعبد الكريم بن محمد النهير عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قد أصدر في 11 إبريل/ نيسان الماضي، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على 14 منشأة في قطاع الأسمنت؛ والتي تضمنت فرض غرامات مالية قدرها 10 ملايين ريال على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...