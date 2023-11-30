أسمنت الجوف السعودية ترفع دعوى ضد رئيس مجلس إدارتها السابق

أعلنت شـــركـــة أســـمنت الـــجوف في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن مجلس الإدارة قرر توصية الجمعية العمومية للشركة برفع دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة السابق لمطالبتهِ بتحمل تكلفة الغرامة التي فرضت على الشركة والتي بلغت عشرة ملايين ريال.

وقد قيدت الشركة شكواها بالرقم 03335/2023 أمام هيئة السوق المالية.

وأكدت الشركة لمساهميها أنها لن تتواني في إتخاذ أي إجراء لحفظ حقوق مساهميها وعدم المساس بمصالح المستهلكين ورفضها التام لأي ممارسات مخالفة لأنظمة المنافسة، وستعلن الشركة عن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص.

وكانت شركة أسمنت الجوف قررت في 7 آب / أغسطس الماضي تعيين عبد الله بن عودة الغبين رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، وأحمد بن محمد الفالح نائباً له، وعبد الكريم بن محمد النهير عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قد أصدر في 11 إبريل/ نيسان الماضي، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على 14 منشأة في قطاع الأسمنت؛ والتي تضمنت فرض غرامات مالية قدرها 10 ملايين ريال على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها.