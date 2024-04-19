فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار الذهب تقفز لـ 2,411 للأونصة وصعود النفط 3%

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% يوم الجمعة في آسيا بعد أنباء عن انفجارات في إيران

فريق التحرير by فريق التحرير

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% بعد أنباء عن انفجارات قرب مدينة أصفهان الإيرانية. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان، لكنها أكدت أن الأسباب لا تزال مجهولة.

وتثير التفجيرات مخاوف من توسع الحرب في الشرق الأوسط. وتداول خام برنت القياسي العالمي مرتفعا 3.63 بالمئة إلى 90.27 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.66 بالمئة إلى 85.76 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أصول الملاذ الآمن حيث قفزت أسعار الذهب الفورية إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2411.09 للأونصة، بينما عزز الين 0.45% إلى 153.93 مقابل الدولار الأمريكي. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه سُمع دوي انفجارات قرب مطار مدينة أصفهان الإيرانية، كما تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز.

ونقلت رويترز أن الأسهم الآسيوية تراجعت مع عوائد السندات يوم الجمعة بينما قفزت عملات الملاذ الآمن والذهب والنفط الخام بعد مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط. وانخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2٪، بعد أن انخفض في وقت سابق بما يصل إلى 2.6٪، وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى انخفاض بنسبة 1٪، متتبعًا جزءًا من الانخفاض الأولي بنسبة 1.7٪.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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