فريق التحرير by فريق التحرير

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أرباح قياسية لهوندا بنهاية مارس 2024

تستثمر هوندا بكثافة في البحث والتطوير للسيارات الكهربائية، مع تخصيص7.7 مليار دولار لهذا الغرض في العام المالي الجاري.

فريق التحرير by فريق التحرير
هوندا

أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية عن أرباح تشغيلية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على سياراتها وضعف الين الياباني.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 77٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.38 تريليون ين (حوالي 8.9 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.

وتتوقع هوندا استمرار زخمها في العام المالي القادم، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة والمركبات ذات العجلتين في آسيا.

وتستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير للسيارات الكهربائية، مع تخصيص 1.2 تريليون ين (7.7 مليار دولار) لهذا الغرض في العام المالي الجاري.

أعلنت الشركة أيضًا عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليار ين من أسهمها، وهو أكبر إعادة شراء على الإطلاق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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