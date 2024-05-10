أرباح قياسية لهوندا بنهاية مارس 2024

أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية عن أرباح تشغيلية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على سياراتها وضعف الين الياباني.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 77٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.38 تريليون ين (حوالي 8.9 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.

وتتوقع هوندا استمرار زخمها في العام المالي القادم، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة والمركبات ذات العجلتين في آسيا.

وتستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير للسيارات الكهربائية، مع تخصيص 1.2 تريليون ين (7.7 مليار دولار) لهذا الغرض في العام المالي الجاري.

أعلنت الشركة أيضًا عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليار ين من أسهمها، وهو أكبر إعادة شراء على الإطلاق.