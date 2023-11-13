أرباح سالك تقفز إلى 255 مليون درهم في الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة سالك الإماراتية، أن صافي أرباحها في نهاية الربع الثالث من العام الجاري ارتفع بنسبة 5.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 255 مليون درهم.

وكشف مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة سجلت 110.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات التي بلغت قيمتخا الإجمالية 509 ملايين درهم.

ونقل بيان للشركة عن الطاير قوله إن إيرادات استخدام النظام التي تمثل 87.1% من إجمالي الإيرادات، ارتفع بنسبة 14.6%، مقارنة مع الفترة نفسها في 2022، مشيراُ إلى أنه أعلى مستوى للربع الثالث منذ تشغيل سالك عام 2007.

ولفت الطاير إلى أن نمو النتائج المحققة تعود إلى التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية، وجاذبية دبي للسكان والزوار.

بدوره كشف إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، حجم إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى نموه بنسبة 14.2%، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 64.9%.

وقال البيان إن إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي جرت عبر بوابات سالك الثمانية في الربع الثالث من 2023 نما بنسبة 12.3% مقارنة مع الربع الثالث لعام 2022، مدفوعاً بانتعاش الحركة التجارية والسياحية المتواصلة في الإمارة.

وأشار إلى أن الرحلات المولدة للإيرادات في البرع الثالث لعام 2023 ارتفعت بنسبة 14.6% لتصل إلى 110.8 مليون رحلة مقابل 96.6 مليون رحلة خلال ذات الفترة في 2022.

وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفع عدد الرحلات بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة في 2022 ليصل إلى 338.2 مليون رحلة.

وأوضح البيان أنه خلال الربع الثالث من 2023، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات بنسبة 61.4%، وجسر القرهود بنسبة 16.3%، في حين تجاوز النمو القوي نسبة 10% في العديد من بوابات التعرفة المرورية.