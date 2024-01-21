أرباح المراعي ترتفع 16.4% إلى ملياري ريال في 2023

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة “المراعي” بنسبة 16.4% إلى 2.049 مليار ريال في 2023، مقارنة مع 1.759 مليار ريال في 2022، كما أعلنت في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم.

وعزت الشركة الإرتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة للسنة 2023 مقارنة بالعام 2022 إلى الآتي:

الربح التشغيلي (+18%): أسهم نمو الإيرادات مدعوماً بضبط التكاليف والنفقات، إلى جانب استقرار تكاليف السلع الأساسية، في نمو الأرباح التشغيلية خلال العام 2023. وقد تحسنت النتائج بسبب التوسع في قطاع الدواجن وإطلاق منتجات جديدة والتأثير الايجابي للتسويق المباشر مع المستهلكين.

صافي الربح العائد للمساهمين (+16%): ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين للعام 2023 بشكل رئيسي بسبب الاستحواذ والدمج الكامل لعمليات الشركة في كلٍ من مصر والأردن في وقت سابق من عام 2023 على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة أسعار الفائدة.

وجاءت مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى إرتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في 2023 على النحو التالي:

قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام 2022 بسبب التحسن في المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، وساهم الضبط الجيد للتكاليف والنفقات في الحفاظ على نمو صافي أرباح القطاع. ورغم ذلك، كان لانخفاض قيمة الجنيه المصري تأثيراً سلبياً على القطاع.

قطاع المخبوزات: يعود ارتفاع أرباح القطاع إلى نمو المبيعات، والذي جاء مدفوعاً بالنمو الإيجابي في مبيعات المخبوزات خصوصاً منتجات العبوات الفردية، وابتكار المنتجات، والاستفادة من وفورات الحجم لتصنيع المخبوزات.

قطاع الدواجن: جاء الارتفاع في صافي أرباح القطاع مدفوعاً بنمو المبيعات مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022 بسبب السعة الإنتاجية الإضافية، وتحسن الكفاءة التشغيلية.