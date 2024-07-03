فريق التحرير by فريق التحرير

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أرامكو السعودية تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا

جاء بعد “أرامكو السعودية”، شركة “TSMC” التايوانية، وشركة “تينسنت” الصينية بالقائمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أرامكو السعودية تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا
أرامكو السعودية تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا

حافظت شركة الطاقة العملاقة “أرامكو السعودية” (Aramco)، على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في آسيا، بقيمة سوقية بلغت 1.921 تريليون دولار.

وأطلقت “أرامكو السعودية“، طرحها العام الأولي (IPO) في 11 ديسمبر 2019، ولا يزال هذا الطرح هو الأكبر في التاريخ، حيث جمع 25.6 مليار دولار، وقيم الشركة بمبلغ 1.7 تريليون دولار.

أرامكو في أرقام.. القيمة السوقية والاحتياطيات

أرامكو السعودية تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا

 و”أرامكو“، هي أيضًا الشركة الوحيدة التي تبلغ قيمتها أكثر من 1.92 تريليون دولار والتي لا يوجد مقرها في الولايات المتحدة.

واعتبارًا من عام 2022، كان لدى “Aramco”، احتياطيات مؤكدة تعادل 259 مليار برميل من مكافئ النفط، وهو أكبر بكثير من منافسيها مثل إكسون موبيل (17.7 مليار) وشيفرون (11.2 مليار).

قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا

أرامكو السعودية تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا

خلفا لشركة “أرامكو السعودية”، جاءت شركة “TSMC” التايوانية المصنعة للرقائق، وأشباه الموصلات في المركز الثاني ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة جاءت شركة “تينسنت” الصينية.

ووفقا لتقرير شركة الوساطة “Alpho”، لا تزال الشركات الصينية تتمتع بأكبر حضور في أفضل 20 شركة آسيوية.

التصنيف لم يتأثر بالمتغيرات العالمية خلال السنوات الأخيرة

وقال التقرير، إن تصنيف الشركات صاحبة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا، لم يتأثر بالمتغيرات العالمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأبرزها جائحة كورونا، والتطورات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، كما لم تشهد القائمة أي تعديلات مقارنة بالتقرير الذي أصدرته الشركة في ديسمبر 2021.

“تاتا” تزيح “سامسونج” من المركز الرابع

أرامكو السعودية تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في آسيا

والتغيير الوحيد الذي شهدته القائمة جاء في المركز الرابع الذي احتلته شركة تاتا الهندية للسيارات، حيث قفزت من المركز الثامن للمركز الرابع، لتحل محل شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي تراجعت للمركز الخامس، بينما جاءت شركة تويوتا اليابانية في المركز السادس.

أما بقية المراكز فقد احتلتها شركات صينية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ضمت قائمة أفضل 20 شركة في آسيا أيضا شركات من إندونيسيا وسنغافورة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...