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Posted inسوق العمل

السعودية: برنامج لتطوير وتأهيل الخريجين للعمل في القطاع المالي

أعلنت الأكاديمية المالية فتح باب التسجيل في مبادرة الأكاديمية المالية لتطوير وتأهيل الخريجين للدخول إلى سوق العمل بالقطاع المالي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: برنامج لتطوير وتأهيل الخريجين للعمل في القطاع المالي
السعودية: برنامج لتطوير وتأهيل الخريجين للعمل في القطاع المالي

وتأتي المبادرة لتتوافق مع رؤية المملكة 2030م لرفع كفاءة ومهارات المورد البشرية، وتأهيلها لسوق العمل، بشكل تنافسي، حيث تسعى الأكاديمية المالية من المبادرة إلى تقديم مستوى عالٍ من المعرفة والمهارات، من خلال برامج تحضيرية واختبارات إلزامية لأهم الشهادات المهنية المعتمدة من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية التي تعد متطلب إلزامي للتأكد من أهلية الخريج بالعمل في القطاع المالي.

ويشترط لدخول البرنامج أن يكون من خريجي الجامعات عام 2021م في التخصصات التالية: مالية، إدارة أعمال، محاسبة أو ذات العلاقة، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلاً على معدل جيد جداً فأعلى (45) أو (43).

ويبدأ التسجيل من الخميس 2 سبتمبر 2021 عن طريق الرابط التالي: https://eservices.fa.gov.sa/Graduates/Register.
وتهدف مبادرة الأكاديمية المالية لتطوير وتأهيل الخريجين إلى إعداد جيل واعد بمستوى عالٍ من المهارات والإلمام بتحديثات سوق العمل ومتطلباته في القطاع المالي.

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