السعودية: خطة عمل لتوظيف خريجي الجامعات

واستعرضت الورشة، المحفزات والممكنات التي يقدمها الصندوق لمكتب التوظيف في الجامعات ولمنسوبيها، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الالكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وتناولت ورشة العمل، التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي وخريجات الجامعات من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل, وزيادة قدرتهم التنافسية و ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.