السعودية: زيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

وقع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية، المدير التنفيذي إبراهيم العقيلي، ومثل شركة فونتي، المدير العام المهندس محمد بن محفوظ، , حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، وتهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

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