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السعودية: الزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين، وتشمل عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: الزام تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي
وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة التي تؤدي إلى الإخلال السلامة.

كما تم منع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية، وأنها ستقوم بإلغاء التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، والتي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشددت على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع تطبيقات التوصيل، لافتة الانتباه إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة، وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة لوثيقة “ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية” المتمثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.

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