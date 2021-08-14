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Posted inسوق العمل

تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن السعودية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد غد، ورشة تعريفية بعنوان ” تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن السعودية

وتتناول الورشة التي تعقد بفندق كراون بلازا ويشارك فيها نخبة من ذوي الاختصاص، أبرز المحاور للسكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول وأهدافه وترخيص المهن والحرف.

ودعت “غرفة المدينة المنورة” المهتمين بالحضور، إلى التسجيل عبر موقعها الرسمي.

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