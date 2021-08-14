تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن السعودية

وتتناول الورشة التي تعقد بفندق كراون بلازا ويشارك فيها نخبة من ذوي الاختصاص، أبرز المحاور للسكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول وأهدافه وترخيص المهن والحرف.

ودعت “غرفة المدينة المنورة” المهتمين بالحضور، إلى التسجيل عبر موقعها الرسمي.