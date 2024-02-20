 1.3 مليون منشأة تخلق أكثر من 6.9 مليون فرصة عمل في السعودية

أعلن سامي بن إبراهيم الحسيني، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في، نتائج إحصائية مهمة تكشف عن نمو اقتصادي ملحوظ في المملكة العربية السعودية خلال منتدى التجارة لعام 2024.



من أبرزها ارتفاع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت في المملكة إلى ما يقارب الـ 268 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي. وبهذا الدعم، شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر حالة ريادة الأعمال، حيث ارتقت إلى المرتبة الثانية عالميًا.

ومع زيادة عدد المنشآت إلى 1.3 مليون منشأة بنهاية العام الماضي، فإن ذلك ساهم في خلق فرص عمل لأكثر من 6.9 مليون شخص.



وفي السياق ذاته، أكد الحسيني خلال مشاركته في الجلسات الحوارية في منتدى مستقبل الأعمال، الذي نظمته غرفة الشرقية، على النمو الكبير في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنها ثالث أكبر منطقة من حيث عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن عدد موظفيها يتجاوز المليون شخص.





ومن جهته قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، «هاني بن حسن العفالق، شهدت المملكة نموًا اقتصاديًا غير مسبوق وحراكًا نشطًا نلَّمسه جميعًا على كافة المستويات، انعكس على القطاع التجاري الذي حققت فيه المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة به كمؤشر تكلفة رأس المال، والتبادل التجاري، ومؤشر تضخم أسـعار المسـتهلك، ومؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات.



وأشار إلى أن الأعمال التجارية في المملكة تشهد اليوم تحولاً كبيرًا سواء فيما يتعلق بتحسن بيئة الأعمال وتسهيل رحلة العمل التجاري والتحول الرقمي، أو فيما يتعلق بالنمو الكبير في عدد الأعمال التجارية؛ إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة -بحسب وزارة التجارة- أكثر من مليون و350 ألف سجل تجاري في المملكة.





أبرز ما ذكره محافظ #منشآت خلال الجلسة الحوارية الرئيسية للمنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال". pic.twitter.com/SQ6nyF8ABC — منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) February 19, 2024