400 وظيفة يوفرها مصنع كريات حديد في السعودية بتكلفة 4 مليارات ريال

وقَّع المركز الوطني للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة فالي البرازيلية، لتطوير مصنع ومركز لوجستي لمعالجة وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في مدينة رأس الخير الصناعية، بقيمة تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ حوالي 4 مليارات ريال، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً من كريات الحديد، ومن المتوقع أن يوجد المشروع 400 وظيفة مباشرة.

ورعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف توقيع الإتفاقية، وذلك على هامش انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار. ومثّل المركز في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس، ومن جانب شركة فالي الرئيس التنفيذي إدواردو بارتولوميو.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مصنع ومركز لوجستي لمعالجة وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في مدينة رأس الخير الصناعية، سعياً منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولتسهم في إحلال الواردات للمملكة.

ونظراً للنمو الاقتصادي القوي للمملكة خاصة في قطاعي التشييد والبناء، وفي ظل الحاجة الماسة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الحديد لتلبية هذا النمو في الطلب.

وقام المركز الوطني للتنمية الصناعية وبإشراف من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتحديد الاحتياج السنوي الذي يقدر بأكثر من 5 ملايين طن سنوياً من الصلب لإضافتها إلى الطاقة الإنتاجية السنوية والمقدرة بأكثر من 16 مليون طن.

وستضيف الطاقة الإنتاجية الجديدة منتجات حديدية جديدة تستهدف القطاعات المتقدمة مثل الجيش والتعبئة وبناء السفن والنفط والغاز، السيارات وغيرها، وقد تم تحديد كريات خام الحديد من قبل المركز الوطني للتنمية الصناعية بأنها المادة الأولية الرئيسية لصناعة الصلب وهي ضرورية لضمان الإمداد المستمر من المواد الخام للصناعة المحلية، حيث يعمل المركز مع شركاء دوليين لتطوير قدرات كريات خام الحديد المحلية.

ويُعد المشروع أحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وهو باكورة مبادرة تأمين سلاسل الإمداد لقطاع الحديد، حيث تبلغ قيمته التقديرية للمرحلة الأولى حوالي 4 مليارات ريال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً من كريات الحديد التي تُعد المادة الرئيسية لإنتاج الصلب، ومن المتوقع أن يوجد المشروع 400 وظيفة مباشرة مما يعزز من استدامة ونمو قطاع صناعة الصلب في المملكة.