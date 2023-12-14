250 ألف وظيفة يوفرها معرض إكسبو 2030 في الرياض

يتوقع أن يوفر معرض إكسبو 2030 الرياض 250 ألف وظيفة بحسب تصريحات وزير السياحة السعودي خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض.



وقال الوزير أحمد الخطيب، أن “قطاع السفر والسياحة يمثّل 10% من سوق العمل العالمي، وكان يوظف 330 مليون وظيفة 2019 قبل الجائحة”.



كما لفت إلى أهمية التركيز على الوظائف التي تفقد من القطاعات الأخرى، قائلا:”نحن في قطاع السياحة والسفر علينا أن نراقب الوظائف التي تفقد من القطاعات الأخرى”، موضحا أن خطوط الطيران والفنادق هي أكثر القطاعات تأثراً عالمياً كونها فقدت 60 مليون وظيفة، قائلاً: “لقد عدنا إلى ما قبل الجائحة؛ وفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ولمجلس السياحة والسفر وهو أمر جيد”.



و أشار إلى أن “قطاع السفر والسياحة يمثّل 10% من سوق العمل العالمي، وكان يوظف 330 مليون وظيفة 2019 قبل الجائحة”، ملمحا إلى نمو هذا القطاع في المرحلة المقبلة.



وذكر أن القطاع السياحي عالمياً يوفر 10% من الوظائف في سوق العمل، لذا فهو من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في القطاع السياحي؛ لكونه يلعب دوراً جوهريّاً ومحوريّاً في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.





وأشار الخطيب، في جلسة بعنوان (التقدم المتسارع في سوق العمل) ضمن جلسات المؤتمر، إلى تدشين الاستراتيجية الوطنية للسياحية في 2019م؛ الأمر الذي سيأخذ الناتج المحلي في هذا القطاع من 3% إلى 10% في 2030؛ ما يتطلب توفير مليون وظيفة إضافية بحلول 2030م، لافتاً الى رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة واستضافتها للجمعية العمومية القادمة للمجلس في ظل ثلاث أولويات؛ تتضمن استدامة الكوكب والبيئة، والتأكد من الوظائف المناسبة للإنسان والنمو السياحي والسفر ومضاعفة رقم الخدمات، والتأكد من أهمية الحفاظ على المكان في أي وجهة سياحية.



شارك معالي وزير السياحة ⁦@AhmedAlKhateeb⁩ في جلسة حوارية على هامش #مؤتمر_سوق_العمل الدولي في الرياض، تحدث خلالها عن "التقدم السريع في سوق العمل السعودي"، واستعرض معاليه أهم الرؤى حول المبادرات الإستراتيجية للمملكة وإنجازاتها في تعزيز نمو الوظائف في قطاع السياحة، بما يتماشى مع… pic.twitter.com/RyQatLIKPq — وزارة السياحة (@Saudi_MT) December 13, 2023