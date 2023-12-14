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246 مليون ريال قيمة اتفاقيات مؤتمر سوق العمل لتوظيف وتدريب السعوديين

15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات، تهدف إلى توفير الآلاف من فرص التدريب والوظائف.

فريق التحرير by فريق التحرير

سجل المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض توقيع اتفاقيات للتدريب و التوظيف تستهدف السعوديون بمحتوى يتناسب و مستجدات السوق.

وتضمنت الاتفاقيات التي بلغ عددها 15 و تم إبرامها في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر، تنفيذ مجموعة متنوعة من برامج التطوير والتدريب، والمبادرات التعليمية، والمنح الدراسية، واتفاقيات إعداد القادة، وتبادل المعرفة والبيانات، بهدف تمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للحصول على فرص عمل مناسبة من خلال تأهيلهم وتوفير التدريب المناسب.

بلغت إجمالي قيمتها 246 مليون ريال (حوالي 65.5 مليون دولار)، وتهدف إلى توفير الآلاف من فرص التدريب والوظائف تستهدف السعوديين في سوق العمل.

من بين أبرز الجهات التي شاركت في توقيع الاتفاقيات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك الرياض، وشركة مطارات الرياض، وشركة طيران الرياض، بنك الرياض.


 والتي تنص عدد من الاتفاقيات على تعاون لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحديد وإزالة العقبات التي تحول دون وصولهم ومشاركتهم في القطاع المصرفي.

إنشاء برنامج تدريبي لموظفي طيران الرياض، مع تركيز خاص على تمكين المرأة، كما أعلنت شركة “مطارات الرياض” توقيع مذكرة تفاهم مع معهد (ROI) للاستثمار، تنص على تنظيم المعهد لعدد من البرامج التدريبية والاستشارية لصالح مطارات الرياض، بهدف مساعدتها على تقييم أداء مشاريعها وبرامجها المختلفة.
 فيما أعلنت شركة “تكامل القابضة” عن توقيع اتفاقية تدريب لإعداد القادة مع جامعة الدراسات العليا للإدارة في باريس، والتي تنص على قيام الطرفين باستكشاف مجالات التعاون بينهما، بما في ذلك تنمية المواد وإعداد القادة وبحث إمكانة تنظيم برامج للتعليم الإداري في المملكة.


 و يختتم اليوم الخميس، المؤتمر الدولي لسوق العمل، فعالياته لاستكمال جلساته الـ 40 و توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبلغ إجمالها 80 اتفاقية ومذكرة، تتناول عددا من القضايا المرتبطة بسوق العمل، مثل تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والشمولية في مكان العمل، والفجوة بين سوق العمل والمواهب، والمخاوف التنظيمية بشأن مستقبل أسواق العمل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...