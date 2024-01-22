ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بواقع 2.3 مليون خلال الثلاث سنوات الماضية، وفقًا لتصريحات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.



وخلال العام 2023، انضم 361 ألفًا لسوق العمل لأول مرة، متجاوزين بذلك مخرجات التعليم. ارتفع عدد المهندسين في القطاع الخاص إلى 70 ألفًا، والمحاسبين إلى 100 ألف، مع ارتفاع نسبة توظيف المواطنين في القطاع العقاري بنسبة 116%، وزيادة العاملين به إلى أكثر من 26 ألف شخص.



وتفصيلا للخبر، فقد أعلن الوزير السعودي، وفي إطار فعاليات منتدى مستقبل العقار اليوم، عن ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية.



وأشار الراجحي إلى أنه جرى تسجيل ارتفاع قوي من 1.7 مليون مسجل في التأمينات الاجتماعية إلى 2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص.



كشف الراجحي عن تفاصيل إضافية حول التحولات الإيجابية في سوق العمل بالمملكة. خلال العام 2023، شهدت السعودية انضمام 361 ألف سعودي لسوق العمل للمرة الأولى، متجاوزة بذلك مخرجات التعليم بنحو 161%. هذا التطور يبرز نجاح الاقتصاد السعودي في خلق فرص العمل وتوفيرها للشباب.



في سياق متصل، أشار الراجحي إلى تزايد الوظائف النوعية في القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد المهندسين إلى 70 ألف مهندس، مقارنة بـ 40 ألف مهندس في فترة سابقة.

كما شهد قطاع المحاسبة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ازداد عدد المحاسبين من 42 ألفًا إلى 100 ألف محاسب.



وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أكد الراجحي أن السعودية قامت بتوطين مهن وأنشطة القطاع، مما أدى إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين به بنسبة 116%. قبل يوليو 2021، كان عدد العاملين في هذا القطاع لا يتجاوز 12 ألف شخص، بينما بلغ العدد حالياً أكثر من 26 ألف مواطن.

وتشمل هذه المهن مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الوساطة والبناء المستدام والتحكيم.



بعد عامين من قرار توطين المهن العقارية؛ قفز عدد السعوديين العاملين من 12 إلى 26 ألف بزيادة 116٪ في 12 مهنة عقارية، وتم الإعلان عن 21 مبادرة سكنية للشركات في منصة المسؤولية الاجتماعية بقيمة 677 مليون ريال، والتحاق 1000 أسرة ضمانية في مبادرة "سكن وتمكين".

شكراً #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/yUddrORBwG — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) January 22, 2024