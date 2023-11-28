167 ألف سعودي انضموا لسوق العمل خلال 12 شهرا

أكد أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، دخول ما يزيد عن 167 ألف سعودي في سوق العمل خلال ال 12 شهرا الماضية.

وأضاف الراجحي، في كلمته بمنتدى الحوار الاجتماعي الـ 13، الاثنين، أن هذا العدد من السعوديين، قد دخل سوق العمل، عبر برنامج نطاقات المطور، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480 ألفا.

وأوضح الراجحي، أبرز الأرقام التي حققتها مبادرات استراتيجية سوق العمل السعودي، ومنها تحقيق السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو 4.9 %، حسب منظمة العمل الدولية.

وأشار الوزير السعودي، إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في سوق العمل السعودي، وأبرزها:

1- ارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية.

2- إطلاق مبادرتي مسرعة المهارات، وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تهدف لتدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص، في 126 مهنة لتنمية المهارات بمختلف مستويات الكوادر الوطنية.

3- ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة، وقرارات نظام العمل إلى 92%.

4- ارتفاع الامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.

5- وصول عقود العمل الموثقة إلكترونيا، إلى أكثر من 5 ملايين عقد.

6- ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.

وأكد الراجحي، على حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصرا مهما في النجاح والتطوير والتمكين.