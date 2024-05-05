يصل عدد العمال في المملكة إلى 13 مليون عامل، حيث يمثلون تنوعًا هائلًا من الجنسيات والقطاعات العامة والخاصة، وذلك حسب آخر تصريحات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي السادس في الرياض.



وكشف الوزير، عن أرقام مثيرة، حيث أشار إلى أن عدد العمال في المملكة يصل إلى 13 مليون عامل، يمثلون تنوعًا هائلًا من الجنسيات والقطاعات العامة والخاصة. ولفت الانتباه أيضًا إلى وجود ما يقارب 1.2 مليون منشأة تعمل في المملكة، مما يبرز أهمية وجود إجراءات وسياسات فعّالة لضمان سلامة العمال والبيئة العملية في المملكة.

وفي كلمته، أكد الراجحي على ضرورة الاهتمام بصحة وسلامة العمال في المملكة، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في الجنسيات يستدعي من الجميع الاهتمام بصحتهم وسلامتهم، وحتى لفهمهم باللغة التي يتحدثونها، حيث أشار إلى ضرورة تعلم حوالي 40 لغة.

وشدد الراجحي على أن الاهتمام بأرواح الناس هو مبدأ شرعي، مشيرًا إلى أن الأفراد في الوقت الحالي يختارون الشركات التي تولي اهتمامًا بسلامتهم وصحتهم.

كما أعلن الراجحي عن تقليل معدل الإصابات في مجال العمل بنسبة 3.7% خلال الست سنوات الماضية، وتوظيف أكثر من 23 ألف شخص في مجال السلامة والصحة المهنية. كما تم استحداث أكثر من 11 ألف وظيفة في هذا المجال خلال الثلاث سنوات الماضية، وتهدف المملكة لزيادة عدد المختصين إلى 45 ألف شخص بحلول عام 2025.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى نجاحات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه النجاحات جاءت تزامنًا مع إطلاق رؤية المملكة 2030. وقد تم اعتماد الخارطة الإستراتيجية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتمكين الكوادر البشرية، واستخدام الأنظمة الإلكترونية في المجال.

خلال افتتاح #مؤتمر_السلامة_والصحة_المهنية اليوم، تتكامل جهود @saudincosh في #استكشاف_الأفق مع جميع الشركاء؛ لإبراز مبادرات المملكة النوعية في الحفاظ على سلامة العاملين، وتعزيز الوعي في بيئة العمل، واستثمار التقنيات للحد من المخاطر والإصابات، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. pic.twitter.com/M5egp1m7tE — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) May 5, 2024