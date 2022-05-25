1200 فرصة وظيفية بالمنطقة الشرقية

تُنظّم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية غدًا ملتقى التوظيف التقني 2022م؛ لطرح أكثر من 1200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية بالدمام بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر العبدالواحد، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ملتقيات التوظيف وانطلاقاً من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة. من جهته بيّن عميد الكلية التقنية بالدمام المهندس أحمد الغامدي، أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال.