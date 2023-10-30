قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل 4 مسارات خارجية للفحص المهني للعمالة المهنية من 4 دول هي باكستان والهند وسيريلانكا وبنجلاديش.





وتعتمد الوزارة ممثلةً ببرنامج الفحص المهني لفحص العمالة على 50 مركزًا داخل سوق العمل بالمملكة و56 مركزًا معتمدًا دوليًا لفحص العمالة المهنية قبل وصولها للعمل في المملكة.





وأوضحت الوزارة أن عدد العمالة التي تم فحصها مهنيًا داخل المملكة تجاوز 120 ألفًا في 13 منطقة إدارية، وفقًا لـ “الوطن”.



وبلغ عدد العمالة التي تم فحصها بالمسار الخارجي أكثر من 26 ألف عامل في المراكز المعتمدة الخارجية، ودخل منهم أكثر من 6300 عامل سوق العمل بالمملكة بعد اجتيازهم الاختبارات.





تعتمد وزارة الموارد البشرية في الفحص المهني للعمالة على مسارين داخلي وخارجي يتم من خلالهما فحص العمالة في 9 مهن عبر 50 مركزًا معتمدًا داخل المملكة.





ويوجد 51 مركزًا معتمدًا في الخارج، ووصل عدد العمالة التي تم فحصها مهنيًا داخل المملكة أكثر من 120 ألفًا في 13 منطقة إدارية، بينما جرى فحص أكثر من 23 ألف عامل في المراكز الخارجية.





أطلقت الوزارة برنامج الاعتماد المهني لرفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة في سوق العمل السعودي بهدف تنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة.





ويتم قياس مهارات العاملين من خلال اختبارات نظرية وعملية للتأكد من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لأداء مهام عمله.







ونوهت الوزارة أنه تم تفعيل برنامج الفحص المهني منذ عام 2021 داخل المملكة، ومنذُ شهر سبتمبر 2022 في عدد من الدول وذلك لضمان مهنية وقدرة العمالة القادمة إلى سوق العمل السعودي.







وتضم برنامج الاعتماد المهني مساريّ: الفحص والتحقق المهني، حيث يعمل برنامج الفحص المهني على قياس مدى امتلاك العاملين للمهارات اللازمة في مجال تخصصاتهم.