“يو بي إس” تعتزم تسريح 12 الف موظف

أعلنت شركة “يونايتد بارسل سيرفيس” (يو بي إس) اليوم الثلاثاء إنها تخطط لإلغاء حوالي 12000 وظيفة هذا العام، وهي خطوة قالت شركة توصيل الطرود البريدية العملاقة إنها ستؤدي إلى توفير مليار دولار.

وستكون معظم التخفيضات في الوظائف الإدارية بدوام كامل وبدوام جزئي والعاملين بعقود، وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم لا يتوقعون عودة هذه الوظائف عندما تعود أحجام الطرود.

ويعمل لدى “يو بي إس” حوالي 85000 عامل في الإدارة. وقالت الرئيسة التنفيذية كارول تومي إن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة لتعزيز عملياتها.

وتم الكشف عن تخفيضات الوظائف بعد أن قالت الشركة إن إيراداتها انخفضت في الربع الأخير من عام 2023 مع انخفاض أحجام أعمالها المحلية والدولية.