عجمان.. منصة كوادر تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

أعلنت منصّة “كوادر“، التابعة لدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، عن طرح عدد من الوظائف للمواطنين، في 6 جهات حكومية وجهة شبه حكومية، وذلك في مجالات تقنية المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والمالية، والعقارات، الهندسة.

وتشمل الوظائف المطروحة ما يلي:

مطوّر أنظمة موارد بشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، براتب يراوح بين 16 و20 ألف درهم، ويشترط أن يكون عمر المتقدم بين 20 و30 عاماً، وأن يكون خريجاً جديداً.

مدير قسم معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بخبرة تراوح بين أربع وست سنوات، فيما يراوح عمر المتقدم بين 22 و40 عاماً، على أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.

أخصائي أمن معلومات في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بخبرة تراوح بين أربع وتسع سنوات، فيما اشترطت أن يكون عمر المتقدم بين 25 إلى 40 عاماً.

مدير قسم أمن المعلومات والشبكات في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بخبرة تراوح بين أربع وتسع سنوات، على ألا يتعدى عمر المتقدم 40 عاماً.

مدير قسم العمليات والدعم التقني في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بخبرة تراوح بين أربع وتسع سنوات، على ألا يتعدى عمر المتقدم 40 عاماً.

تنفيذي رئيسي تقنية معلومات في دائرة المالية، على أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.

تنفيذي تخطيط استراتيجي وأداء مؤسسي في دائرة المالية، بخبرة سنتين، واشترطت أن يراوح عمر المتقدم بين 18 و40 عاماً.

محاسب في غرفة تجارة وصناعة عجمان، على أن يكون عمر المتقدم لها بين 20 و35 عاماً، وأن يكون خريجاً جديداً.

مفتش عقاري في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، مشترطة أن يكون حديث التخرج، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس.

محاسب ضمان رئيسي في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بخبرة تراوح بين عامين وخمسة أعوام.

محاسب في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بخبرة تصل إلى عامين.

مساح في شركة «إيمز قروب» (شبه حكومية).

مهندس مدني في شركة «إيمز قروب» (شبه حكومية).

مراقب تدقيق في جهاز الرقابة المالية.

مدقق أول في جهاز الرقابة المالية.