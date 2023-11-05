أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية لـ(الدبلوم فأعلى) برواتب تصل ل (15,000 ريال).

الوظائف المعلن عنها تشمل عددا من التخصصات الوظيفية، لأكثر من 16مهنة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

حارس أمن.

فنا شبكات الحاسب.

محاسب.

مهندس مدني.

مساعد مدير فرع للجنسين.

مدير فرع.

باريستا (50 وظيفة).

مشرف مستودع (راتب يبدأ من 10,000 ريال إلى 15,000 ريال).

مشرف موارد بشرية.

مدير توظيف.

مشغل آلة (راتب يبدأ من 4,000 ريال إلى 6,000 ريال).

مهندس صيانة مرافق (راتب يبدأ من 6,000 ريال إلى 8,000 ريال).

مندوب مبيعات.

مسؤول جودة.

مشرف فرع.

محاسب، وتتراوح الرواتب من 5,000 ريال إلى 8,000 ريال، في 4 مدن (الرياض، جدة، بريدة، والخرج، بحسب”تواصل”).



وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر موقع باب رزق.



