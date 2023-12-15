لم تتوقف التوقعات وضخ الأرقام والإحصائيات حول ظهور الفرص الوظيفية خلال السنوات الخمس المقبلة، خلال جلسات أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل في الرياض.

المؤتمر اختتم أعماله بالأمس بحضور 6000 مشارك، و 150 متحدثا على مدى 40 جلسة، إلا أن الأرقام لم يتوقف تداولها والترقب لحركة أسواق العمل تجاه التقنية وفرص توظيفها.

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بدء الحديث عن تطور سوق العمل واتجاهاته نحو الذكاء الاصطناعي ليس بالضرورة تهديدا للوظائف، وإنها هو فرصة لإيجاد حلول، إذا طبقت السياسات والاستراتيجيات.

وقال رئيس الهيئة عبد الله الغامدي، “باختصار نقول إن الذكاء الاصطناعي لن يسلب الموظف وظيفته، لكن من يستخدمونه ستكون لهم الأولوية.

في #مؤتمر_سوق_العمل معالي رئيس #سدايا:

"الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُعزز الوظائف البشرية الحالية أكثر من إلغائها". pic.twitter.com/rwBp2GMbLx — SDAIA (@SDAIA_SA) December 14, 2023

كما تحدث عن ظهور 69 مليون وظيفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بفضل الذكاء الاصطناعي، استنادا إلى دراسة حديثة نشرتها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعزز الوظائف البشرية الحالية أكثر من إلغائها، من خلال أتمتة بعض المهام وليس الاستحواذ على كل المهام، استنادا إلى دراسة حديثة نشرتها منظمة العمل الدولية.

كما استعرض أهم الوظائف التي ستكون ذات مستقبل كبير في نيل الفرص من حصص سوق العمل في العالم، ظهرت في سوق العمل، أسماء وظائف لم تكن معروفة، مشيرا إلى أن هذه المتغيرات الديناميكية في سوق العمل تقود إلى تحديات استراتيجية تكمن في نقص الموظفين المتمكنين في المهارات الجديدة، وتنافس جهات العمل على هذا العدد المحدود.

وهي كما ذكر رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:

مهندس ذكاء اصطناعي.

باحث ذكاء اصطناعي.

عالم بيانات.

وفنان ذكاء اصطناعي.

كاتب ذكاء اصطناعي.

مهندس مدخلات.

وخبراء محتوى.. وغيرها.

وختم حديثه بتطرق إلى الإحصاءات التي تشير إلى أن ما يقرب من 77 في المائة من الشركات حول العالم تواجه صعوبة في العثور على المواهب التي تحتاج إليها عام 2023، متضاعفة عن عام 2015 الذي سجل 38 في المائة”، محذرا أن عدم معالجة هذا الوضع بشكل استراتيجي واستباقي قد يؤدي إلى مخاطر في سوق العمل بحيث يوجد فجوة كبيرة بين الباحثين عن وظائف وسوق العمل.

معالي رئيس #سدايا يتحدث في #مؤتمر_سوق_العمل عن رحلة سدايا في بناء القدرات الوطنية وتأهيلها عبر ثـلاث مراحـل رئيـسية: "الإلهـــام ثم البـــناء ثم الاستـدامـة". pic.twitter.com/5tO1qzMXAO — SDAIA (@SDAIA_SA) December 14, 2023





