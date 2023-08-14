أعلنت هيئة سوق المال للتقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الثانية عشر)، عن فرص وظيفية تتميز بمكافأة 14.5 ألف ريال خلال فترة التدريب.





ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم من خلال تنقّلهم بين إدارات الهيئة واطلاعهم وممارستهم للأعمال والأنشطة ذات العلاقة بتخصصاتهم .





البرنامج يعقد تدريب وتأهيل لمدة سنة لحملة البكالوريوس والماجستير أو الدبلوم العالي في تخصصات (الإدارة، المالية، المحاسبة، القانون، التقنية وأخرى بحسب الموقع).



شروط التقديم:



– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

– أن يكون المؤهل صادر أو معتمد من وزارة التعليم ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

– أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.

– تقديم وثيقة التخرج موضح بها التخرج المعتمد والحصول على الشهادة (وثيقة التخرج) شريطة أن تكون التخرج في العام 2019 م أو الاعوام التي تليه وفي حال عدم الحصول عل ىوثيقة التخرج يمكن تقديم خطاب مصدق من الجامعة مع ضرورة احتوائه المعدل التراكمي.

– تقديم نتيجة اختبار مستوى اللغة الإنجليزية بشرط أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة.

– تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.



– في حال كان المتقدم متخرج من أفضل 20 جامعة عالميا بحسب تصنيف QS الصدار خلال الثلاث أعوام الماضية أو كان حاصل على الشهادات المهنية فسيتم نقله مبباشرة الى المرحلة التالية مطابقة الشروط الأساسية والمقابلات الشخصية.

– إجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.



المزايا والتعويضات:



– يمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية (12,000 ريال) للبكالوريوس و (14,500 ريال) للماجستير والدبلوم العالي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية

– تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته

– حضور دورات تدريب داخل الهيئة

– التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة

– التطوير الشخصي والمهني

– اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية







