بعد قرار السعودية بتوحيد موعد صرف معاشات التقاعد من المتوقع أن يتلقى المتقاعد راتبين (بالموعد الجديد والسابق) بفارق ستة أيام فقط لمرة واحدة، وذلك لضمان عدم تأثر صرف الراتب بالتعديل الجديد.

حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرار بتوحيد موعد صرف معاشات التقاعد لجميع المتقاعدين والمستفيدين ابتداءً من الأول من مايو عام 2024.

وأكدت المؤسسة أنه لن يكون هناك أي تأثير على المعاشات المستحقة لشهر أبريل، حيث سيتم صرفها في موعدها المعتاد في اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، بينما سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول من الشهر المذكور، وذلك تبعًا للتوحيد الجديد لمواعيد صرف المعاشات.

حياك الله لن تقوم المؤسسة بصرف أكثر من معاش خلال خمسة أيام، إنما سيتم تقديم صرف معاش شهر مايو 2024م لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري والذي كان مقرراً أن يصرف في اليوم الخامس والعشرون من شهر مايو ليكون في الأول من ذات الشهر.نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 8, 2024



ووفقًا للإعلان الرسمي، سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه، وستستمر عملية صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بدلاً من التواريخ المختلفة التي كانت معمولًا بها سابقًا.



تأتي هذه الخطوة تحت رعاية وتوجيهات مجلس الوزراء وبناءً على الرغبة في توحيد وتنظيم إجراءات صرف المعاشات لجميع العملاء المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. يهدف هذا القرار إلى زيادة التنظيم والفاعلية في عملية صرف المعاشات وتوفير خدمة موحدة ومنتظمة للمستفيدين.



وأكدت المؤسسة أنها ستبدأ تنفيذ هذا التوحيد ابتداءً من شهر مايو عام 2024، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه وباستمرارية تصريف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر تقويمي بعد ذلك. كما أوضحت المؤسسة أن هذا التعديل سيكون مقدمًا للمعاشات، وذلك بمعنى أن المعاش الذي يُصرف في اليوم الأول من كل شهر يعود لشهر ذاته.

#التأمينات_الاجتماعية: توحيد موعد صرف معاشات التقاعد للعملاء كافة وصرفها مقدماً بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من الأول من مايو القادم.https://t.co/XsiLESjdSl#واس_عام pic.twitter.com/vRCrrdIdbO — واس العام (@SPAregions) April 7, 2024