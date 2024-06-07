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نمو الوظائف في أمريكا يتجاوز التوقعات رغم ارتفاع البطالة إلى 4%

تأتي بيانات الوظائف اليوم بعد أن أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى بعض الضعف غير المتوقع في الاقتصاد الأمريكي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاقتصاد الأمريكي يضيف 272 ألف وظيفة في مايو
الاقتصاد الأمريكي يضيف 272 ألف وظيفة في مايو

تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات الشهر الماضي لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4%، مما يقدم رؤية متباينة لسوق العمل الذي يتباطأ بشكل عام دون إثارة قلق معظم العمال.

وأفادت وزارة العمل اليوم الجمعة أن إجمالي الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد بمقدار 272 ألف وظيفة معدلة موسمياً في أيار / مايو، وهو ما يزيد عن وظائف نيسان / أبريل وأعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 190 ألف وظيفة. كما تجاوز متوسط ​​الأجر في الساعة التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 4.1% عن العام السابق.

وارتفع معدل البطالة من 3.9% في أبريل إلى 4% في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم وارتفعت عائدات السندات بعد صدور البيانات، حيث أدى الجمع بين النمو القوي في الوظائف والمكاسب القوية للأجور إلى تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الدولار إلى 1.082 دولار لليورو مقابل 1.09 دولار قبل صدور البيانات.

وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 4.418%، وفقاً لـ Tradeweb، مرتفعاً من 4.280% أمس الخميس.

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة صباح الجمعة أن المستثمرين يرون الآن فرصة بنسبة 47% أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة بعد اجتماع أيلول / سبتمبر، وفقًا لبيانات مجموعة “سي إم إي”. وكان ذلك ارتفاعاً من 31% أمس الخميس.

وتأتي بيانات الوظائف اليوم بعد أن أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى بعض الضعف غير المتوقع في الاقتصاد. وجاءت البيانات الأخيرة حول مبيعات التجزئة والإنفاق الاستهلاكي الإجمالي والبناء والإنتاج الصناعي أقل من توقعات الاقتصاديين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...