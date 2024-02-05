أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن إطلاق برنامج “نماء”، والذي يشكل خطوة استباقية نحو تعزيز وتطوير مهارات الشباب الخريجين في مجالي “البلدية” و”الإسكان”.

برنامج “نماء” يأتي كجسر متقدم يربط بين التعليم العليا واحتياجات سوق العمل في قطاعات البلدي والإسكان، حيث يسعى إلى تأهيل وتنمية الكوادر الشابة وتمكينها من التحديات المتجددة والمتطورة في هذين القطاعين الحيويين.

ويهدف البرنامج الذي يتضمن مكافأة شهرية إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين الشباب الطموح والمجتمع المحلي، من خلال تقديم فرص تدريب وتطوير تحمل الطابع العملي وتعكس متطلبات الوظائف المستقبلية في هذا السياق.

وسيحصل المستفيدون من البرنامج على عدد من المميزات أهمها :

بيئة عمل جاذبة ومحفزة:

توفير بيئة عمل تحفز وتجذب المشاركين.

إمكانية التفاعل والتعلم في سياق يشجع على الإبداع والتطوير.

العمل تحت إشراف خبراء:

فرصة للمستفيدين للعمل تحت إشراف خبراء ذوي خبرة في مجالات متخصصة في البلدية والإسكان.

تقديم توجيه وتوجيه فعّال لتطوير المهارات الفردية.

مكافأة شهرية:

حصول المشاركين على مكافأة شهرية كتحفيز إضافي للمشاركة الفعّالة في البرنامج.

تعزيز الرغبة في تحقيق أداء متميز من خلال تقدير مالي منتظم.

تطوير الكفاءات الوطنية:

دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تعزيز وتطوير الكفاءات الوطنية.

التركيز على تعزيز المهارات والخبرات ذات الصلة بقطاعي البلدية والإسكان.

برنامج التدريب التنفيذي:

تعاون مع “هارفارد للأعمال” لتنفيذ برنامج التدريب التنفيذي.

فرصة استثنائية لتأهيل القادة التنفيذيين في منظومة الإسكان والقطاع البلدي.

تمكين القيادات التنفيذية:

توفير منصة لتمكين القيادات التنفيذية من خلال تطويرهم وتعزيز قدراتهم الإدارية.

الارتقاء بالمستوى الوطني للقادة في قطاعي الإسكان والبلدية.

يستمر البرنامج لمدة 6 أشهر، حيث يُكلف المتدربون بأداء مهام ومسؤوليات في مجموعة من المجالات الحيوية، مثل التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري، والإسكان والتطوير العقاري، والتراخيص والامتثال.

يشمل البرنامج تخصصات علمية متنوعة تتنوع بين هندسة التخطيط، والهندسة المعمارية، وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، مما يعكس التنوع والشمول في توجيه البرنامج لشريحة واسعة من الشباب الطموح.

سيخوض المتدربون تجربة عمل فعالة ويشاركون في مشاريع حية تحت إشراف خبراء ومسؤولين في الوزارة. يمكن للخريجين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التسجيل من خلال زيارة الرابط الإلكتروني https://namaagdp.momrah.gov.sa.

يمنح برنامج نماء فرصة لحديثي التخرج للتدريب وفق برامج متنوعة تحت إشراف كفاءات وخبرات متخصصة، والعمل على مهام فعلية لتطوير مهاراتهم.



للتسجيل عن طريق الرابط:https://t.co/G84Nb4DeuC pic.twitter.com/KZUDfBRJyg — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) February 5, 2024