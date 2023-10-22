من هو أغنى مصري في العالم؟ وكم تبلغ ثروته؟

تزخر المنطقة العربية الغنية بمواردها الطبيعية، بعشرات العقليات الرائدة اقتصاديا، من بينهم ناصف ساويرس أغنى مصري في العالم والذي يتواجد دائما في قوائم أثرياء العالم.

ناصف ساويرس، ليس أغنى رجل مصري فحسب بل ثالث أغنى عربي في العالم.

ناصف ساويرس من عائلة ساويرس صاحبة الصيت العالمي في التجارة والشركات والاستثمارات، كما أن شقيقه نجيب ساويرس من بين أغنياء العرب أيضا.

من هو ناصف ساويرس؟

ناصف أنسي ساويرس ولد عام 1961، أغنى مصري في العالم وهو أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون، هو نجل أنسي ساويرس، الرئيس والمؤسس لمجموعة أوراسكوم المتعددة النشاطات.

حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو، يمتلك شركة قابضة يسيطر عليها هو وعائلته.

كان عضوًا سابقًا في أمانة قطاع الأعمال في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وارتفعت ثروته من 3.9 مليار دولار في عام 2007، إلى 5.8 مليار دولار في عام 2015، مما جعله الشخص الأغنى في مصر.

الحياة المهنية والعملية لناصف ساويرس

من أبرز محطات ناصف ساويرس أغنى مصري في العالم المهنية والعملية:

بدأ حياته المهنية في عام 1982 بعد انضمامه إلى شركة والده مجموعة أوراسكوم التي تأسست عام 1950، حيث تولى مسؤولية أنشطة البناء والإنشاءات.

تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعد تأسيسها في عام 1998.

تم تعيينه رئيسا لشركة OCI S.A.E في عام 2009.

في عام 2013 أصبح الرئيس التنفيذي لشركة OCI SAE.

قاد عملية استحواذ على شركة OCI SAE في عام 2015 وأصبح عضوًا في مجلس الإدارة.

أعلنت شركة أوراسكوم عن خطة استثمار قيمتها 1.4 مليار دولار لبناء مصنع للأسمدة النيتروجينية في ولاية أيوا، وتم تقديم فرصة ضريبية لها بقيمة 100 مليون دولار.

أقام علاقات اقتصادية مع مجموعة EBX لرجل الأعمال البرازيلي إيكي باتيستا لتطوير مصنع الأسمدة النيتروجينية في البرازيل.

قام بتقديم منحة بقيمة 4000 دولار لدعم التكاليف البحثية الجامعية في مصر في عام 2015 بعد أن أصبح عضوًا في مجلس أمناء جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تسمية البرنامج بمنحة أنسي ساويرس تكريمًا لوالده.

أعلن عن استحواذه على نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا في عام 2018 وأصبح رئيس النادي.

أملاك وأسهم ناصف ساويرس

يمتلك ناصف ساويرس العديد من الأملاك والأسهم والتي تشمل:

نسبة 6% من أسهم شركة أديداس الألمانية لتصنيع الملابس الرياضية.

نسبة 6.3% من شركة (Madison Square Garden Sports) في نيويورك في 11 ديسمبر 2020، وتملك هذه الشركة فريقي (نيويورك لكرة السلة) و (نيويورك رينجرز للهوكي)، وهذا يجعل ناصف ساويرس من بين أكثر 3 أشخاص يمتلكون حصصًا في الشركة.

حصص في شركة (لافارج) للأسمنت، وهي إحدى الشركات الكبيرة في هذا المجال.

يمتلك حصصًا كبيرة في شركة إنتاج الأسمنت (تكساس إندستريز).

اشترى 55 % من أسهم شركة (إن إس دبليو إي)، وهي شركة تديرها شركة (ن إ ن إس) التي يملكها ساويرس بالتعاون مع البليونير الأمريكي (ويس إدنس).

ثروة ناصف ساويرس

تمكن ناصف ساويرس من احتلال المرتبة الأولى في قائمة أثرياء المصريين لعام 2021، بإجمالي ثروة تصل إلى 8.3 مليار دولار، وليس نجاحه مقتصرًا على هذا فقط، بل تمكن أيضًا من احتلال المرتبة 252 في قائمة أثرياء العالم، بالإضافة إلى إعلانه في عام 2019 كرابع أغنى رجل أعمال في قارة أفريقيا.

يعد ناصف ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال الناجحين في الشرق الأوسط، إلى جانب نشاطه في مجال الأعمال، يقدم دعمًا كبيرًا للمشاريع التعليمية والجامعات في مصر، ويعمل على تحسين جودة التعليم في البلاد، يعتبر ناصف ساويرس رمزًا للنجاح والتطور في مجال الأعمال في مصر.