أخبار غير سارة تطلقها منظمة العمل عن خفض أجور العمل



كشف المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض، عن حاجة أسواق العالم إلى توفير أكثر من 20 مليون وظيفة بحلول 2030.



بالرغم من هذه الأرقام عن حجم احتياج أسواق العمل في العالم لتوفير هذا الكم من الوظائف إلا أن منظمة العمل الدولية تحدثت عن أخبار سيئة حول توقعات بخفض أجور العمل مع إمكانياته فتح فرص عمل جديدة.



و قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، الذي استعرض احصائيات تم نشرها في المنظمة عن تحقيق التغطية العالمية لأسواق العمل في العالم بحلول 2030 سيحتاج العالم فيها توفير 24 مليون وظيفة، إن معدلات العمل للشباب والفتيات في المنطقة العربية تبلغ حوالي 26%.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان المستقبل الواعد لسوق العمل ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض.



وأشار إلى التحديات الكبيرة الحالية التي تتفاقم مع التغيير المناخي والتطور التقني السريع والتحول في التركيبات السكانية والتوترات الجيوسياسية.



ويتطلب ذلك الاستثمار في البنية التحتية العالمية من خلال التوسع في شبكات الإنترنت وستكون ثقافة التعلم مدى الحياة هي المحور الأساسي.



وأضاف، لدينا مسؤوليات لتمكينهم بالأدوات التي تساعدهم في المستقبل وبالعدالة الاجتماعية ويجب علينا توفير فرص عمل للشباب ونستثمر فيهم ونفكر في سياسات وبرامج للوصول للأهداف المناسبة.



وبين أن الذكاء الاصطناعي قوة تحولية يمكن أن تشكل النسيج الأساسي لقوى العمل ويجب تمكين الشباب من التكيف والابتكار، كاشفا عن أن الذكاء الاصطناعي قد يخفض من أجور العمل مع إمكانياته فتح فرص عمل جديدة، مطالبا بمضاعفة الجهود لتجاوز التحديات والتحولات المعقدة التي يواجهها سوق العمل لضمان الازدهار للأجيال القادمة.



وقال: “الشباب من الجنسين ليسو مستفيدين فقط في سوق العمل بل هم الشركاء الفاعلين ووجودهم دافع قوي للتغيير والابتكار”.

