منصة جديدة لتقديم بلاغات حوادث العمل في السعودية

أعلن المهندس ريان الزريقي، مدير عام اللجان بالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، أنهم في مراحل الاستعداد لإطلاق منصة “تبليغ الحوادث” في نهاية العام الحالي.

وجاء هذا الإعلان خلال ختام فعاليات مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، تأتي هذه الخطوة بعد إقامة سلسلة من الورش التدريبية في إطار مؤتمر السلامة والصحة المهنية، الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض على مدى يومين.

وأكد الزريقي أن هذه المنصة تعد خطوة هامة نحو توفير بيئة عمل آمنة ومنافسة، حيث تم تحديد سياسة شاملة لعمليات التبليغ والتحقيق في إصابات العمل.

وقال: “نحن نعمل على تأهيل ما يزيد عن 120 متدربًا من القطاعين الخاص والعام، لإعداد التقارير الدورية بشكل احترافي”.

وأوضح الزريقي أنه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل خلال مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، بهدف رفع التوعية ونشر ثقافة الوقاية، وذلك للمساهمة في تعزيز حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة.

وفي الختام، أعلن الزريقي أن المنصة جاهزة للإطلاق في نهاية العام، مشيرًا إلى استعداد المحققين المدربين للتعامل مع التقارير بكفاءة عالية، وهو ما يعكس التزامهم بتعزيز السلامة والصحة في مختلف المنشآت.

سعادة مدير عام اللجان في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، م. ريان الزريقي؛ خلال كلمته كمتحدث رئيسي في #مؤتمر_السلامة_والصحة_المهنية السعودي الدولي السادس.#استكشاف_الأفق pic.twitter.com/ycFx9vHqWD — المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (@SaudiNCOSH) May 7, 2024